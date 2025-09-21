Detonan controladamente explosivos cerca de estación de Policía en Amalfi: dos capturados y toque de queda en el nordeste

En la mañana de este domingo 21 de septiembre de 2025, las autoridades frustraron lo que pudo convertirse en un atentado de gran magnitud contra la Estación de Policía del municipio de Amalfi, en el nordeste antioqueño. Dos sujetos fueron capturados tras abandonar una caja de cartón que contenía elementos explosivos en inmediaciones del centro policial.
El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, confirmó que los presuntos responsables serían integrantes del frente 36 de las disidencias de las Farc, bajo el mando de Alexander Díaz, alias Calarcá. Según explicó, gracias al seguimiento realizado con cámaras de seguridad, la Policía de Antioquia logró ubicar y detener a los sospechosos.