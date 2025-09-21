Remco Evenepoel conquistó en Kigali un nuevo título mundial de contrarreloj, ¿cómo le fue al colombiano Vargas?

El belga Remco Evenepoel se proclamó campeón del mundo de contrarreloj por tercer año consecutivo, este domingo en Kigali, Ruanda, dominando la prueba al punto de alcanzar y adelantar a Tadej Pogacar, quien había salido dos minutos y medio antes que él y terminó en cuarto lugar.

Por Colombia, el antioqueño Walter Vargas, entre 55 pedalistas, terminó 14°, una posición que, a sus 33 años de edad, confirma sus progresos en el esfuerzo individual, en el cual es el actual campeón panamericano.

Vargas, a una velocidad promedio de 45,250 kilómetros por hora, y tras una distancia de 40.6 kilómetros, registró un tiempo 53.50,07, a 4.04 minutos del vencedor Evenepoel. El paisa había sido 30° en el Mundial de 2023 en Stirling, Reino Unido, y 18° en la cita del año pasado en Zúrich, Suiza.

Coronado previamente en esas anteriores competencias, el belga igualó al alemán Tony Martin y al australiano Michael Rogers, los dos únicos otros ciclistas que lograron este triplete de manera consecutiva.

El australiano Jay Vine, a 1.14, y otro belga, Ilan Van Wilder, a 2,36, completaron el podio.

Pogacar, el día de su 27º cumpleaños, terminó en la cuarta posición, a 2.38 de Evenepoel, quien lo adelantó en la subida adoquinada de Kimihurura, una escena muy inesperada dada la dominación del esloveno en el ciclismo mundial.