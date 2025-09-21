x

Remco Evenepoel conquistó en Kigali un nuevo título mundial de contrarreloj, ¿cómo le fue al colombiano Vargas?

El belga Remco Evenepoel se consagró, por tercer año consecutivo, campeón mundial de contrarreloj. El esloveno Tadej Pogacar no entró al podio. Entérese cómo les fue a los colombianos Walter Vargas así como en la prueba de damas a Diana Carolina Peñuela.

  • Remco estuvo bestial en la crono en Ruanda. Ganó con autoridad, hasta sobrepasó en el camino a Pogacar, que había largado 2.30 minutos antes. FOTO X-UCI
    Remco estuvo bestial en la crono en Ruanda. Ganó con autoridad, hasta sobrepasó en el camino a Pogacar, que había largado 2.30 minutos antes. FOTO X-UCI
Agencia AFP
Redacción El Colombiano
hace 8 horas
bookmark

El belga Remco Evenepoel se proclamó campeón del mundo de contrarreloj por tercer año consecutivo, este domingo en Kigali, Ruanda, dominando la prueba al punto de alcanzar y adelantar a Tadej Pogacar, quien había salido dos minutos y medio antes que él y terminó en cuarto lugar.

Lea: Pogacar y Evenepoel abren Mundiales de ciclismo, ¿hora y por dónde verlos en Colombia?

Por Colombia, el antioqueño Walter Vargas, entre 55 pedalistas, terminó 14°, una posición que, a sus 33 años de edad, confirma sus progresos en el esfuerzo individual, en el cual es el actual campeón panamericano.

Vargas, a una velocidad promedio de 45,250 kilómetros por hora, y tras una distancia de 40.6 kilómetros, registró un tiempo 53.50,07, a 4.04 minutos del vencedor Evenepoel. El paisa había sido 30° en el Mundial de 2023 en Stirling, Reino Unido, y 18° en la cita del año pasado en Zúrich, Suiza.

Coronado previamente en esas anteriores competencias, el belga igualó al alemán Tony Martin y al australiano Michael Rogers, los dos únicos otros ciclistas que lograron este triplete de manera consecutiva.

El australiano Jay Vine, a 1.14, y otro belga, Ilan Van Wilder, a 2,36, completaron el podio.

Pogacar, el día de su 27º cumpleaños, terminó en la cuarta posición, a 2.38 de Evenepoel, quien lo adelantó en la subida adoquinada de Kimihurura, una escena muy inesperada dada la dominación del esloveno en el ciclismo mundial.

Pero Evenepoel estaba en otro nivel este domingo, una señal prometedora antes de la carrera de ruta, en una semana, donde podría convertirse en el primer ciclista en la historia en ganar ambas pruebas en los mismos Mundiales, un año después de lograr este doblete en los Juegos Olímpicos de París, una hazaña también inédita.

Saliendo como un cohete, Evenepoel ya tenía una ventaja de 45 segundos después de solo diez kilómetros en el difícil recorrido en Kigali, que acoge estos primeros Mundiales en suelo africano.

Siga leyendo: 100 años después de creados, los Mundiales de ciclismo se realizan en África, ¿por qué se eligió esta sede?

Con su característico casco dorado, continuó al mismo ritmo para aplastar a la competencia y a Pogacar, quien tendrá un gran desafío el próximo domingo para conservar su título en la carrera de ruta.

“Realmente tuve un gran día, espero mantener esta forma para el próximo domingo”, destacó Evenepoel.

El flamenco de 25 años demostró una vez más que es el maestro indiscutible de la contrarreloj. Exactamente un tercio (22 de 66) de sus victorias provienen de este esfuerzo solitario gracias a su potencia, su aerodinámica perfecta y un sentido absoluto del detalle.

¿Cómo le fue a Diana Peñuela en la contrarreloj del Mundial en Kigali?
La suiza Marlen Reusser, a menudo bien posicionada pero nunca ganadora hasta ahora, se convirtió en campeona del mundo de contrarreloj este domingo en Kigali, donde la colombiana Diana Peñuela, campeona nacional de la modalidad, finalizó 24, a 5.21 de la vencedora.

Segunda en 2020 y 2021, y tercera nuevamente en 2022, Reusser, de 34 años, logró el mejor crono para superar a las neerlandesas Anna van der Breggen y Demi Vollering por 51 segundos y 1 minuto 4 segundos, respectivamente, en un exigente recorrido de 31 km por las calles de la capital ruandesa.

