Semáforo mundialista: quiénes tienen la vía libre y quiénes se detienen en la Selección Colombia rumbo a Norteamérica-2026

La Selección Colombia escribe un capítulo clave: la carrera hacia el Mundial de 2026. Tras la última convocatoria para enfrentar a Bolivia y Venezuela, Néstor Lorenzo ya empieza a mostrar un panorama más claro de quiénes son sus piezas base, qué dudas persisten y qué futbolistas parecen haber quedado relegados. Con la clasificación y la ilusión intacta, el semáforo mundialista se enciende para dividir en tres colores a los convocables: los verdes, que parecen fijos; los amarillos, que todavía tienen exámenes pendientes; y los naranjas, que se alejan cada vez más de la lista final. Lea: Fifa reveló nuevo ranking de selecciones: ¿en qué posición quedó Colombia tras clasificarse al Mundial?

Para el exseleccionador nacional Jorge Luis Pinto, en verde están los intocables, la columna vertebral de la selección. “Luis Díaz es la gran figura ofensiva, James Rodríguez el referente de jerarquía, y a su lado aparecen hombres de confianza como Jefferson Lerma, Richard Ríos, Jhon Lucumí y Dávinson Sánchez”. Pinto agrega que Daniel Muñoz se ha ganado el puesto por la banda derecha y en el arco Lorenzo confía en la experiencia de Camilo Vargas y David Ospina. “La duda la debe tener sobre el tercer portero”, añadió. Para un exmundialista como Hárold Lozano, deben estar fijos Jhon Arias y Luis Suárez, salvo algún imprevisto mayor. “Son jugadores que en los últimos años han mostrado una evolución y su presente les permite soñar con esa posibilidad”.

El amarillo representa a quienes caminan en la cuerda floja. Según los analistas consultados, allí están nombres históricos como Yerry Mina, cuya fragilidad física pone en duda su continuidad. “En ese mismo escalón podemos poner a Jorge Carrascal, Jaminton Campaz, Rafael Santos Borré y Miguel Borja”, asegura el exmundialista Gildardo Gómez. Según él, deben consolidarse más en el día a día. Un exgoleador como Arnoldo Iguarán analiza la lucha en esas posiciones. “La competencia está buena. Rafael Santos Borré y Miguel Borja deben remar duro y con goles si quieren estar, mientras que Dayro Moreno se está ganando un lugar”, opinó.