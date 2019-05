“Vamos a jugar sin misterios”: Paulo Autuori

Por john eric gómez marín

Atlético Nacional inicia hoy su participación número 27 en fases definitivas de los 35 torneos cortos que se han disputado desde 2002. Después de una fase de todos contra todos en la que dejó algunas dudas, ahora quiere hacer borrón y cuenta nueva y buscar la estrella 17.

Junior será su primer rival, esta noche desde las 7:00 p.m. en el estadio Metropolitano.

Dialogamos con el técnico Paulo Autuori sobre el momento del equipo.

¿Cómo está el grupo para enfrentar estas instancias definitivas?

“Cuando uno llega a estos momentos tiene una oportunidad linda de plasmar buen fútbol y demostrar que se está en un nivel competitivo que nos permita pensar en llegar a la final”.

¿Vamos a ver un Nacional distinto a como se mostró en la fase de todos contra todos?

“Esta fase es distinta porque son seis partidos de ida y vuelta, y estratégicamente debes añadir cosas diferentes, pero es imposible cambiar las características y la esencia del equipo. Empezamos a jugar contra Junior y después no paramos más, no hay tiempo para cambios”.

¿Será muy distinto el Junior de Comesaña al que tenía Suárez?

“Primero lamento un montón la salida de Luis Fernando Suárez, un entrenador con un nivel extraordinario, con un trabajo muy bueno acá en Colombia y también internacionalmente. Ahora regresó Julio Comesaña, y si echamos una mirada atrás, sabemos que sacó campeón a ese equipo en el final de la temporada pasada. Yo estuve presente en el partido que jugaron ante Atlético Paranaense en la final de la Copa Sudamericana. Hoy en día es muy difícil no conocer los equipos y sus estilos. No hay porque jugar con misterios, la información llega a todos, más allá de las características distintas que pueda tener uno u otro jugador”.

¿Y cómo analiza a Tolima y al Cali?

“Al igual que Junior son equipos históricos y llegan con la moral alta por la clasificación. De Tolima, ratifico que es el elenco más competitivo del grupo, porque se encuentra disputando una competición internacional como la Libertadores, está en un muy buen momento colectivo que eleva su nivel”.

Si llegan a la final serían 10 partidos sumando los dos de Sudamericana, ¿les dará más oportunidades a los jóvenes?

“Nosotros no vamos a tener a los jugadores de la Sub-20 que estarán en el Mundial de Polonia, y si llegamos a la final, así como los otros no tendríamos jugadores que sean convocados a la Copa América, pero empezamos el torneo sabiendo este tema y no hay porqué lamentarse de esa situación, hay que buscar soluciones y creo que están en el club. Estoy contento porque hemos consolidado a Nicolás Hernández, Sebastián Gómez y Andrés Perea, que ya son realidades. A los muchachos la oportunidad se le da por aquello que hacen en el día a día”.

¿Cuál es la fortaleza de Nacional para estos cuadrangulares?

“Esa la deben analizar los rivales, porque todos los equipos las tienen así como también debilidades, pero este es un momento distinto, se borra todo lo que ha pasado y se cambia estratégicamente, porque son partidos de ida y vuelta, una instancia corta y no tan larga como fue la fase anterior de la Liga”.

¿Cree que ahora sí estarán fuertes mentalmente?

“Siempre he dicho que hay que encarar todos los partidos de la misma manera y en esta etapa tenemos rivales extraordinarios y es una linda oportunidad para demostrar lo competitivos que podemos ser con capacidad colectiva e individual”.

¿Se afecta mucho Nacional con la ausencia de Yerson Candelo?

“Hemos tenido ausencias en los últimos partidos, hasta de cuatro jugadores y hay que trabajar para suplir a los que no estén, y confiar mucho en todo el plantel, me deja tranquilo el rendimiento de los jóvenes. No tenemos disculpas porque esté o no uno u otro jugador”.

¿Cómo están físicamente?

“El tema de las cargas es importante, siempre estamos atentos a eso, pero esta semana larga ha sido muy provechosa para nosotros, porque desde este domingo (hoy) no tendremos respiro”.

¿Le favorece a Nacional que sus rivales salen a jugar y no a esperar?

“Cuando uno compite está expuesto a todo tipo de rivales, uno tiene que afrontar a todos y no elegir partidos para jugar más o menos. Ese fue nuestro gran error en la fase anterior y lo he hablado con los muchachos. Vamos a jugar conscientes de la dificultad que afrontaremos. La idea es que ellos sean nuestros contrincantes y no que nosotros nos convirtamos en nuestro peor enemigo. El principal rival de Nacional en la fase de todos contra todos fuimos nosotros mismos y eso no nos puede pasar más”.

Entonces pensando así, ¿sí habrá un Nacional más equilibrado?

“Uno, como ser humano, busca hasta el último día de su vida el equilibrio y para eso vive uno cada día. A nivel profesional es lo mismo y como un líder de un grupo de jugadores entiendo que hay siempre que parar y reflexionar. Necesitamos solidificarnos y añadir otras cosas para corregir las debilidades, decir que apenas ahora vamos a buscar el equilibrio, sería una ligereza de mi parte, lo que espero es que podamos plasmar en la cancha lo que queremos como equipo”.

¿A usted le importa más el proceso que los resultados?

“Hay que aclarar eso. Los resultados son fundamentales para un proceso, pero uno no puede pensar en ganar a cualquier costo y de cualquier manera, hay otras cosas que uno como técnico debe tener en cuenta y en un club como Nacional que es un equipo formador debe tener en cuenta la posibilidad de vender a estos jóvenes bien formados en su primer equipo. Así que los resultados son fundamentales en todo y uno trabaja para eso, pero no puede ser un factor limitante del trabajo que el club desarrolla”.

¿Entonces ganar sí es importante en su proceso?

“Claro, pero yo puedo ganar y al día siguiente no pasa nada. Para mí es claro que hay que construir un equipo competitivo con equilibrio emocional y que tenga espacio para seguir realizando procesos y vuelva a ser exitoso”.

¿Se basa en algún ejemplo de esa filosofía a nivel mundial?

“Hay uno muy claro y fue el Manchester United de Sir Alex Ferguson. Era un equipo que ganaba, ganaba y ganaba, pero llegaba un momento en el que tenía que refrescar la plantilla, lo hacía y se quedaba un año, máximo dos, sin ganar, pero volvía al éxito. Y ahora que no está él, yo me pregunto: ¿hace cuánto no gana?”.

Es normal que Nacional no logre un título desde 2017?

“Sí, a todos los equipos del mundo les sucede y muchos grandes dejan de ganar por algunos años. Es un tema lógico que la gente debe entender y que pasa a este nivel alrededor del mundo. Los suramericanos manejamos las cosas desde lo emocional y eso quita la claridad para hacer análisis, así que nosotros, como líderes de un proceso, no podemos perder la claridad. Uno es un ser racional y emocional y no vive solo con una de las dos. Ese es el equilibrio que hay que buscar, y ese es el reto de cada uno de los que hacemos partes de esta institución” n