Ante los rumores de la llegada de jugadores experimentados a Atlético Nacional, muchos hinchas están criticando desde ya el tema, pese a que el club no lo ha hecho oficial.

“¿Por qué ese afán de reencauchar jugadores? Nacional no es un geriátrico”, es uno de los tantos comentarios de los aficionados al respecto.

Aunque es casi un hecho la incorporación de Álex Mejía y Giovanni Moreno, las redes también se agitaron al conocer que el delantero vallecaucano Hugo Rodallega estaba en Medellín. De inmediato empezaron los rumores sobre conversaciones con el club verde.

Sin embargo, contrario a lo que piensan los hinchas, otra es la opinión de los analistas que creen que en este momento a Nacional le caería bien traer jugadores de experiencia. “El equipo mostró falta de liderazgo y ahora que aparecen posibilidades de traer líderes que pueden encaminar muy bien el proyecto del profe Alejandro, aparecen las críticas. Es que es difícil mantener contento a todo el mundo”, manifestó el exjugador verdolaga Jhon Jairo Carmona.

Agrega que la edad nunca debe contar sino más bien el nivel en el presente y por ejemplo tanto Mejía como Gio llegarían tras un buen desempeño en los clubes en los que estaban. “Mejía cumplió una buena labor en Santa Fe, mientras que Gio en China era el capitán y en todos los años que jugó allí se destacó. Eso es lo que debe evaluar la gente, no si están viejos o jóvenes”.

Incluso, uno de los jugadores que más rindió este 2021 con Nacional fue Jéfferson Duque. El goleador, de 34 años de edad, marcó 27 anotaciones.

Frente a esto, el técnico y analista antioqueño Juan José Peláez dice que estos nombres caerían bien por el liderazgo. “Es muy importante tener líderes adentro y afuera, es un equilibrio que debe existir en las instituciones que pretenden protagonismo. Ellos pueden sostener un esquema táctico que se trabaje en los entrenamientos. Por ahí puede crecer el equipo”.

El entrenador tolimense Jorge Luis Bernal indica que Colombia es una sociedad en la que alguien después de los 30 ya es desechado en muchos ámbitos laborales, pero pone el ejemplo de la llegada de Dani Alves al Barcelona de España. “Xavi lo quiso llevar por que su experiencia le cae bien a los jóvenes. Puede que no jueguen todos los partidos, pero no me queda duda de que los jugadores experimentados siempre harán un gran aporte a cualquier grupo”.

Nacional tuvo jugadores que regresaron después de los 30 y rindieron. Además del caso actual de Duque, en 2005, con 34 años regresó Víctor Aristizábal y hasta el 2007, año de su retiro, logró 68 anotaciones.

Más reciente fue el regreso de Juan Pablo Ángel, quien en 2013 se volvió a poner la camiseta verdolaga y alcanzó a marcar 22 goles