Vuelta de Bocanegra le cae como anillo al dedo a Nacional

La mejor noticia para Nacional en la última semana la dio Daniel Bocanegra tras la práctica de ayer en Guarne. El jugador, quien ha sido el mejor del club verde durante este semestre y ha portado la cintilla de capitán de gran manera ante la ausencia de Alexis Henríquez, dio un parte de tranquilidad y dijo que estaba listo si el técnico lo requiere para el partido de este domingo (5:00 p.m.) frente a Alianza Petrolera.

“Estoy bien, al cien por ciento y a disposición del técnico. El grupo está bien y de a poco nos vamos recuperando. El domingo debemos ganar sí o sí para estar prendidos en la Liga”, manifestó el central verdolaga.

El técnico Paulo Autuori se mostró satisfecho con la recuperación de esta ficha vital en su proceso, y también aseguró que estará junto a Nicolás Hernández, la pareja habitual.

“Tanto Daniel como Nicolás son jugadores con mucha jerarquía, es muy bueno poder contar con ellos”, destacó.

El entrenador aprovechó para mostrarle un video a los medios de comunicación con imágenes de una fuerte entrada sobre el argentino Hernán Barcos en el pasado clásico frente al Medellín que le lastimó un tendón en la parte trasera del tobillo izquierdo. Autuori aseguró que Barcos jugó de esa forma ante Pasto, pero que ya la zona está muy hinchada y no podrá estar este domingo ante Alianza.

Tampoco estarán Yerson Candelo y Jeison Lucumí, ambos con problemas físicos.

Sin embargo, aunque el técnico pierde a Barcos, Candelo y Lucumí, y recupera a Bocanegra, también destacó la recuperación de Andrés Sarmiento, Félix Charrupí y Cristian Blanco. Así mismo, reiteró que se mantiene en la búsqueda del equilibrio.

“Es necesario, porque en el fútbol a veces no haces nada para ganar y ganás y otras, es al contrario, haces todo para triunfar y no lo consigues. No podemos perder la confianza en lo que estamos haciendo”.

Nacional formaría mañana con José Cuadrado; Helibelton Palacios, Daniel Bocanegra, Nicolás Hernández, Deiver Machado; Brayan Rovira, Sebastián Gómez, Pablo Ceppelini, Jean Luca Rivera, Vladimir Hernández y Ómar Duarte.