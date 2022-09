Pina también compartió una conversación de WhatsApp en la que uno de los juveniles destacaba su trabajo . “Usted y el profe Lucas saben lo buenos que son, pero el tiempo de Dios es perfecto y el tiempo lo dijo, no usted, se dañó el proceso. Por muy buenos que seamos individualmente no basta para ganar un partido. Solo la táctica y el saber interpretar los juegos desde afuera, ayudan en ese propósito. Son muy importantes, independiente del resultado. Le deseo muchos éxitos, un abrazo mi profe y espero encontrarlo dirigiendo en otro club”.

Por sus manos pasaron futbolistas que tienen gran proyección como Óscar Perea, Brahian Palacios, Jhon Solís y Juan Pablo “Tatay” Torres.

Por su parte, Freddy Ortiz, quien llevaba 16 años en la institución, reveló cómo fue el momento en que se enteraron que no seguían. “Esteban Escobar, quien se encarga de las divisiones menores y que había llegado hace tres meses, nos citó a una reunión y fue muy claro al decirnos que no salíamos por malos profesionales, sino que quería un cambio, y sentía que con nosotros no lo iba a poder realizar”.

Aseguró que Lucas González, quien lideraba el grupo, es un adelantado del fútbol: “Muy claro para transmitir el mensaje, tiene mucha información e impresiona su conocimiento”. También, indicó que el anterior presidente, Emilio Gutiérrez, estaba muy de acuerdo con lo que ellos hacían. Sin embargo, el nuevo, Mauricio Navarro, explicó que lo que hay es un proceso de reestructuración. “Respetamos el trabajo que hicieron, pero hay un proceso de cambios. Tenemos una fortaleza que es el Centro de Alto Rendimiento y no lo estábamos usando como quisiéramos; hay técnicos con metodologías distintas, unos que trabajan en la cancha y otros allí. Sin embargo, creemos que estos cambios son para el bien y no debe generar crisis”.

Una fuente de mayor jerarquía contó que para la salida de los entrenadores influyeron otros factores, más allá de los deportivos. “En un club como Nacional, y en una organización con los valores que tiene, importa más el ser humano, el trato a las personas y el respeto. Eso está por encima de todo”