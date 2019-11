Ya no está en manos de Nacional llegar a la final

Así Atlético Nacional gane los dos compromisos que le restan en los cuadrangulares semifinales de la Liga Águila-2, no asegurará jugar la final. La derrota 2-0 con Junior lo puso a depender de otros resultados.

Después del encuentro ante el club tiburón, el técnico Juan Carlos Osorio reconoció que se equivocó en la elección de la nómina, algo que se ha vuelto habitual en los últimos tres compromisos, en los cuales no pudo ganar.

“Me equivoqué, pensábamos que con un volante distribuidor les controlaríamos el tercio medio, pero ellos, con un mediapunta que, aparte de ser muy buen jugador es un hombre ladino, taimado (refiriéndose a Teófilo Gutiérrez, el verdugo esa noche), que dominó y gobernó el juego, encontraron la superioridad”.

Así mismo, el risaraldense ahondó en los calificativos para Teo. “Por encima de todo está el juego limpio y no me gusta ni la trampa ni el engaño, me enoja y no soy capaz de ocultarlo. Mis jugadores cayeron en otra idea y es un tema para resolverlo con ellos”.

La Dimayor también informó que le pidió a la Comisión Disciplinaria investigar la conducta del volante uruguayo de Nacional, Pablo Ceppelini, por lo que consideró un posible acto de racismo.

La situación se generó cuando Ceppelini tuvo una discusión con Edwin Cetré, e hizo un gesto para dar a entender que este tenía mal aliento y debía lavarse los dientes. El mismo Ceppelini lo confirmó a los medios .