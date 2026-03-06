Barras femeninas ganan espacio en el fútbol colombiano y enfrentan el machismo

Con un bombo, Valeria González marca el ritmo de los cánticos de una inusual barra femenina en un estadio de Colombia, donde grupos de aficionadas se organizan para desterrar el machismo del fútbol.
“¡Uno, dos, tres!”, grita y va contando hasta once en honor al nombre de su equipo durante un partido en Manizales (centro), rodeada de mujeres que aspiran un día a festejar y asistir sin miedo a los templos del balompié. Al ritmo de González, de 27 años, cantan miles de hombres y mujeres hinchas del Once Caldas en el estadio Palogrande. En la barra femenina la respaldan compañeras de las Futboleras y Fortineras, integradas por unas 40 mujeres del club campeón de la Copa Libertadores en 2004.
“Estudié arquitectura, pero a mi abuelita siempre le digo que cuando le pregunten ‘¿qué hace su nieta?’ diga que yo soy barrista porque lo de arquitecta es un hobby”, dice González a la AFP antes de entrar al partido de la liga local armada con gigantescas banderas del Once que cuida como un tesoro. En medio de la fiesta de instrumentos y banderas, algunas hinchas dicen a la AFP haber sido víctimas de actos abusivos, por lo que su objetivo es construir un espacio seguro, en línea con iniciativas presentes en Brasil y en Chile.
