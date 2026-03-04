Cuidado con sus uñas: Invima prohibió la venta de más de 130 esmaltes por tener sustancias cancerígenas

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) anunció este miércoles 4 de marzo la prohibición de 136 esmaltes semipermanentes que contenían los ingredientes prohibidos Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide (TPO) y N,N-dimetil-p-toluidine (DMPT).

La medida implica que los productos no pueden ser comercializados, ni procede su agotamiento de existencias a partir del 16 de febrero de 2026, quedando prohibida su comercialización en la subregión andina.

“El proceso de cancelación de las NSO se realizó de manera automática al vencimiento del plazo de 60 días otorgado desde la publicación de la Resolución en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena, el pasado 15 de diciembre de 2025”, detallaron.

Esta decisión se adoptó como parte de las acciones de protección a la salud pública en el espacio comunitario, tras la evidencia científica que confirma los riesgos carcinogénicos, tóxicos para la reproducción y de sensibilización en la piel asociados a estas sustancias en algunos de los esmaltes semipermanentes.