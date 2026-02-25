Brasil empató con Ecuador y el campeón del Suramericano Sub-20 femenino se conocerá en la fecha final

Brasil se privó de ganar, a falta de una fecha para la clausura del certamen, el título del Suramericano Sub-20 de fútbol femenino que celebra su edición 12 en Paraguay.

Este miércoles, en la cuarta jornada del hexagonal final, la ‘Canarinha’ que dirige Camilla Orlando Santana Veríssimo igualó 1-1 contra Ecuador.

Las brasileñas se fueron adelante en el marcador al minuto 12 tras gol, de tiro libre, de Vitorinha. Pero al 68’, con autogol de Thaynara, Ecuador logró la igualdad y aún sueña con la conquista del campeonato.

Con este resultado, Brasil, que erró penal por medio de Giselle al 77’, se mantiene el primer lugar de la tabla con 10 unidades, mientras que Ecuador acumula 8 puntos. Ambos elencos aseguraron su clasificación al Mundial de la categoría a disputarse en Polonia en septiembre próximo. Los otros dos cupos se los disputan Paraguay (4 puntos), Venezuela (2), Colombia (1) y Argentina (1).