El Iván de Bedout recibe a los mejores clubes de Sudamericana para la Liga Femenina de básquet

Una joya juvenil

En el equipo de Indeportes se destaca la cartagenera María José Salguedo, quien juega en el club Adidas de Medellín.

Con solo 17 años, María José ya suma presencia internacional con Colombia en el torneos suramericanos donde se ha destacado por su calidad técnica y precisión en los lanzamientos.

Ella, que empezó en el ballet a los 5 años, siempre estuvo cerca de la pelota naranja, ya que acompañaba a uno de sus hermanos a los entrenamientos.

“En las tardes nadie me podía llevar a ballet o cuidarme en casa, entonces me iba con mi hermano al coliseo y así empecé jugar y me enamoré de este deporte”, comentó la jugadora que debutó en la Liga semiprofesional de baloncesto en 2020 con Indeportes, y fue una de las principales protagonistas.