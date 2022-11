“ Terminé la temporada. Mi último torneo fue en Midland (Estados Unidos). Lamentablemente me enfermé y no pude ir a Chile, pero creo que termina un año de muchos retos, de muchos cambios. El balance general es positivo”, dijo.

Camila cerró su participación en los grandes del tenis, luego de ser eliminada en la segunda ronda del Abierto de Estrados Unidos (US Open en inglés), a manos de la norteamericana Alison Riske.

“Gracias a todos los que me apoyaron este año y a todos los que hacen parte del proceso a sus patrocinadores. A quienes me apoyan, me siguen y han estado conmigo en estos últimos años, muchas gracias de todo corazón por la fuerza, la energía. Quiero desearles lo mejor para el año entrante. Una feliz navidad y un feliz año nuevo, que Dios los bendiga”, concluyó la cucuteña.

Camila Osorio es la raqueta número uno del tenis femenino colombiano, y la esperanza de que el país obtenga un título de Grand Slam en el otrora deporte blanco en los próximos años en el circuito de la WTA. Esto es algo que ya conoce, pues ganó el US Open Junior en 2019.