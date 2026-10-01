Camila ganó en China y ahora se alista para el reto mayor: medirse a Coco Gauff en segunda ronda

La tenista colombiana Camila Osorio no tuvo inconveniente para vencer a la tailandesa Lanlana Tararudee en la primera ronda del WTA 1000 Beijing (China) y ahora tendrá una rival de peso en segunda ronda, la estadounidense Coco Gauff, con quien no se ha enfrentado en el circuito.

Camila logró vencer a Tararudee con doble parcial de 6-3, teniendo un 70% de efectividad en el primer servicio, para ganar el 64% de los puntos con ese saque. Ya con el segundo servicio ganó el 67% de los puntos que le permitieron quedarse con la victoria, para avanzar a segunda ronda del torneo en China.

Según reseñó la Federación Colombiana de Tenis, Camila sigue mostrándose fuerte en la capital del ‘gigante’ asiático, pues siempre ha ganado en la primera ronda de esta competencia, ya que también se estrenó con triunfos en las ediciones de 2024 y 2025.

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Ahora, Osorio tendrá un duro reto en segunda ronda, ya que se tiene que medir ante la estadounidense Coco Gauff, número cuatro del ranquin WTA y quien es la tercera preclasificada del torneo.

Hasta el momento, la organización no ha confirmado el horario ni la fecha de este enfrentamiento, que podría ser en la noche del viernes o madrugada del sábado, en horario colombiano.

En torneos de Masters 1000, Camila tiene un registro de 20 victorias y 20 derrotas, siendo sus mejores figuraciones en las citas de Roma, en la que ha alcanzado la cuarta ronda, mientras que en Indian Wells, Madrid, Pekín y Dubái ha avanzado hasta la tercera ronda.