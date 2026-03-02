Después de 6 meses, Camila Osorio vuelve a ser la número uno del país; Emiliana Arango salió del top-100

El 2026 arrancó muy difícil para la antioqueña Emiliana Arango que no ha podido tener una buena figuración en los torneos en los que ha participado y eso la llevó a perder su posición en el top-100 de la WTA; mientras que Camila Osorio con su triunfo en Filipinas ascendió a la casilla 61, y es de nuevo la número uno del país.
Camila, quien había perdido su posición como número uno del país, en septiembre de 2025, a manos de Emiliana Arango, logró recuperar su primer lugar, y ahora está en la casilla 61; mientras que la antioqueña pasó a ocupar el puesto 108.