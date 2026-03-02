Después de 6 meses, Camila Osorio vuelve a ser la número uno del país; Emiliana Arango salió del top-100

El 2026 arrancó muy difícil para la antioqueña Emiliana Arango que no ha podido tener una buena figuración en los torneos en los que ha participado y eso la llevó a perder su posición en el top-100 de la WTA; mientras que Camila Osorio con su triunfo en Filipinas ascendió a la casilla 61, y es de nuevo la número uno del país. Camila, quien había perdido su posición como número uno del país, en septiembre de 2025, a manos de Emiliana Arango, logró recuperar su primer lugar, y ahora está en la casilla 61; mientras que la antioqueña pasó a ocupar el puesto 108.

Camila además de ser la primera raqueta nacional, también es la mejor latinoamericana en el ranquin WTA, superando a la argentina Solana Sierra (65); la brasileña Beatriz Haddad-Maia (67) y la mexicana Renata Zarazúa (89) únicas representantes en el top-100. Emiliana, quien se retiró en Mérida por una molestia, ahora está en el puesto 108 y tendrá que volver a las victorias para recuperar terreno y regresar al top-100 posición que le permite, entre otras cosas, estar en los cuadros principales de los Grand Slam. Ahora, ambas jugadoras que hacen parte del equipo Colsanitas y del equipo que disputa la Billie Jean King Cup, bajo la dirección de Alejandro González siguen con su recuperación de las molestias que las sacaron de los octavos de final del WTA 500 de Mérida.