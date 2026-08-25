Carlos Alcaraz y Roger Federer, las dos figuras que brillaron este martes en el US Open

A cinco días del comienzo de los cuadros individuales, el Abierto de Estados Unidos vive una jornada de estrellas, con Carlos Alcaraz y Serena Williams en dobles mixtos y el esperado regreso de Roger Federer a las pistas de Nueva York para un partido de exhibición.

Ausente de Roland Garros y Wimbledon por una lesión en la muñeca derecha, Alcaraz eligió para su regreso oficial a la competición una compañera de lujo: Serena Williams, la ex número uno mundial que volvió a la actividad en junio tras casi cuatro años de pausa.

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La estadounidense, de 44 años, disputó en Nueva York su primer partido desde el US Open de 2022, cuando anunció su intención de alejarse progresivamente del circuito WTA.

La asociación entre ambas figuras comenzó con éxito. Alcaraz y Williams superaron en su estreno a la neozelandesa Erin Routliffe y al británico Lloyd Glasspool por 5-3 y 4-1, resultado que les dio el pase a los cuartos de final.

“Nunca habría creído que volvería a esta pista, ha sido un momento increíble”, dijo Serena Williams tras el encuentro.

Sin embargo, el recorrido de la pareja terminó poco después al caer en cuartos frente a Belinda Bencic y Flavio Cobolli por 5-4 (7/4), 4-1, otro dúo formado por jugadores habituales de los cuadros individuales.

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“Creo que todos han podido ver mi doble falta al principio, estaba muy nervioso de jugar junto a Serena”, afirmó el español. “Estuve fuera casi cinco meses y te olvidas cómo te sientes en la cancha, ella me ayudó mucho a sentirme cómodo”.

Serena ya conoce la gloria en esta modalidad. Ganó los dobles mixtos del US Open en 1998 junto al bielorruso Max Mirnyi.

Por segundo año consecutivo, los organizadores apostaron por un formato renovado para revitalizar la disciplina, incorporando principalmente a figuras del circuito individual y reduciendo los sets a cuatro juegos, con un súper desempate a diez puntos en caso de igualdad.

La fórmula ha favorecido a parejas como la formada por Gael Monfils y Elina Svitolina, clasificadas a las semifinales tras superar a Katerina Siniakova y Henry Patten, ambos números uno del mundo en dobles.

Novak Djokovic y Aryna Sabalenka, en cambio, quedaron eliminados en su debut precisamente ante Siniakova y Patten.

Los cuartos de final del dobles mixtos concluyen este martes, mientras que las semifinales y la final se disputarán el miércoles.