Hay deportistas intrépidos, que no tienen miedo, que no escatiman ningún esfuerzo, a los que les gusta llevar su cuerpo a límites que parecen inhumanos, de esos que sobrepasan el entendimiento y dejan con la boca abierta a cualquiera. La antioqueña Dorancy González Rúa, una administradora de empresas de la Universidad de Antioquia y magister en mercadeo de Eafit, que tiene 33 años, pertenece a ese grupo. Cuando se monta en una bicicleta se le olvida todo y nunca está conforme. Siempre quiere más: aumentar los kilómetros recorridos, subir lomas con desniveles azarosos (o puertos fuera de categoría, como los llamarían en el ciclismo formal) y hacerlo durante cinco, diez, once veces seguidas sin parar o deteniéndose solo para atender necesidades esenciales del cuerpo como orinar o comer. Por eso, ha participado en las cuatro ediciones del Everesting, una práctica extrema del ciclismo que consiste en completar una ascensión total de 8.848 metros de desnivel (que es la altura que tiene el Everest, la montaña más alta del planeta), que se han hecho en Medellín.

El génesis en la ciudad La primera edición se realizó en el Alto de Palmas, el 28 de noviembre de 2020. La idea fue de Juliana Salazar, una administradora ambiental que lleva varios años metida en el mundo del deporte de la ciudad. Ella no inventó la prueba, pero sí fue la persona que la formalizó en Medellín. “Yo llevaba mucho tiempo pensando en hacer un evento que permitiera realizar turismo deportivo. Entonces en pandemia un día que estaba rayando ideas, me acordé que yo conocía a un par de personas que habían hecho el Everesting hacía muchos años en Colombia, entonces pensé en que debería hacer uno aquí a ver quién se le medía”, comentó Salazar, quien ahora está liderando el proyecto para que en 2024 el país se convierta en el representante de Latinoamérica ante la organización Everesting.CC, que es la marca registrada del reto y fue creada en Australia por Andy van Bergen. Salazar pensaba que no iba a llegar mucha gente. Era lógico, porque para ese momento la ciudad estaba viviendo los confinamientos por el covid-19 y los casos estaban en aumento. Pero también es cierto que una de las pocas actividades para las que la gente podía salir era hacer deporte. En ese momento, se estaba viviendo un boom de la práctica del ciclismo por salud.

A la prueba, que consistía en subir y bajar 11 veces desde las afueras del Country Club de Ejecutivos, hasta el Alto de Palmas, al frente del centro comercial Viva, se inscribieron 60 personas. Una de ellas fue Dorancy. También, participó el ciclista tolimense Juan Camilo Sierra, que el fin de semana pasado recorrió tres veces el Alto de Letras –considerado el más complicado del país– y firmó un récord que está esperando la aprobación para entrar en el libro Guinness. Ambos terminaron la prueba. Fue un esfuerzo grande. Otros deportistas también lo lograron. Pero Dorancy, que ya dijimos que nunca se conforma y siempre quiere más cuando de montar en bicicleta se trata, le dijo a Juliana que el próximo año tenían que hacer algo diferente, más complejo. Le hizo caso. El 11 de septiembre de 2021 se realizó la segunda edición. Pero esa vez, no solo hubo el Everesting que ya conocemos. También se incluyó la prueba de los 10.000 metros, que consistía en subir y bajar 13 veces, sin parar, desde el Country hasta el Alto de Palmas. Pocas personas la completaron. Dorancy y Sierra estuvieron entre ellos. Un reto azaroso -“Yo le dije a Juliana que si para la siguiente edición se podía contemplar la posibilidad de habilitar un doble Evereting que consiste en acumular un ascenso de 17. 696 metros, como subir dos veces el Everest. Ella dijo que sí, pero no lo abrió al público general porque el recorrido implica un esfuerzo grande. No todo el mundo está en capacidad de hacerlo. Le envió la invitación a 10 personas, todos hombres y le respondieron que no. Yo fui la única que los corrió”.

La que acaba de hablar es Dorancy, quien el sábado 15 de octubre de 2022 se montó en su bicicleta Gyant y Liv, una marca especializada en productos de ciclismo femenino, y a las 6 de la mañana empezó el reto de completar el doble Everesting. Para esta prueba, los corredores pueden diseñar su propio recorrido. Ella decidió hacerlo entre el primer mirador y el Alto de Palmas. Ese segmento tiene un desnivel de 506 metros y una distancia de 6.3 kilómetros. Para completar los 17. 696 metros, tenía que subir y bajar 35 veces. Las primeras fueron fáciles. Dorancy se sentía cómoda. Iba con paciencia. Sabía que el reto era largo. Pero la cosa se complicó cuando a las 5:00 p.m. del primer día se largó un aguacero que la obligó a parar. Apenas a las 8:00 p.m. pudo continuar. Después de eso, no paró sino hasta el mediodía del domingo. En ese momento, se cambió y comió algo. No pudo dormir. A la medianoche, cuando el cuerpo no le daba más, cuando sentía “que se estaba apagando”, se bajó de la bicicleta y durmió 20 minutos. La organización del evento le dijo que podía, cuando completara el primer recorrido, dormir dos horas. Ella no fue capaz. Con el cuerpo “descansado” y un poco más de energía, siguió. A las 6:30 a.m. del lunes 17 de octubre de 2022 –día festivo– Dorancy terminó el recorrido azaroso del doble Everesting. Se convirtió en la primera colombiana en hacerlo y la cuarta mujer que lo logró en el mundo. “Soy una de las pocas mujeres que se le midió a esta locura. Me encantan los retos en los que hay que llevar el cuerpo al límite y la mente empieza a jugar un papel importante, es la que lo salva a uno”, concluyó Dorancy González. De Medallo hasta Letras Ya dijimos que Juan Camilo Sierra participó en los dos primeros Everesting que se hicieron en Medellín. Pero él, que nació en Mariquita, Tolima, hace 23 años, siempre quiso cumplir ese reto en su tierra y lo hizo el pasado 3 de junio. Pero ese sueño se empezó a construir hace un año y medio, cuando vivía en Medellín. En 2021, Sierra trabajó como mecánico de bicicletas en Laureles. “Medellín me encanta”. Para ese momento participaba en competencias que se realizaban en el suroeste antioqueño y en Medellín, como el ascenso a Palmas.

Era tan bueno, que se dio a conocer en el medio del ciclismo. Lo contactaron desde la marca Go Rigo Go para que fuera uno de sus influenciadores. Firmó un contrato y ahora, en su tierra natal y preservando el nombre del gregario de Letras, hace acompañamientos a ciclistas aficionados para que “coronen” el Alto que dicen que gradúa a quienes se montan en la bici en el país.

Lo otro ya lo sabemos: subió y bajó tres veces, en menos de 24 horas el Alto de Letras, que empieza en Mariquita, Tolima y termina en el páramo que está cerca de Manizales. Hizo un récord. Llevó su cuerpo el límite. Es, al igual que Dorancy, un deportista intrépido.

El relato del récord de Sierra “Salí a la medianoche del viernes 2 de junio desde la Panadería La Estación, que es donde empieza el ascenso al Alto de Letras. La primera subida fue tranquila porque no había carros. Coroné en 4 horas y 38 minutos. Después bajé, algo que también es difícil. A las 7 a.m. arribé y comenzó el segundo ascenso. Comía muchos carbohidratos, me hidraté bien, tomé sales minerales para no descompensarme. El clima era tranquilo, no llovió. A la 1:00 p.m. terminé el Alto y a las 3:00 estaba de nuevo en la panadería. El tercer ascenso fue difícil. Hacía mucho calor y estaba cansado. A las 9:30 p.m. llegué al Alto y a las 11:43 p.m. al parque de mi municipio. Terminé la aventura. Fue algo maravilloso”.