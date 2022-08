Las palabras de Rocío llenan de mayor motivación a Lina Marcela, quien venció en el Tour Femenino en 202o y finalizó tercera en la Vuelta a Colombia de ese año, en la que fue la mejor deportista sub-23.

“Me da felicidad saber que mis superiores depositen tanta confianza en mí. Esto me genera más responsabilidad y entusiasmo para dejar bien representado a nuestro equipo en la Vuelta”, comentó la ciclista nacida en el municipio de El Carmen de Viboral y quien tiene planeado, a mediano plazo, representar a Colombia en los Juegos Olímpicos de París-2024.

Llega en gran nivel

Campeona nacional sub-23 de contrarreloj entre 2018 y 2021, y este año vencedora nuevamente en esa modalidad pero en la categoría mayores, Lina, quien antes de dar el salto al pedalismo fue figura en el patinaje, espera seguir causando sensación ante consagradas de la bicicleta. Además, confía en imponer la experiencia adquirida esta campaña en Europa, donde tomó la partida en el Giro de Italia femenino.

“Me encuentro en buena forma deportiva. Esta vez la contrarreloj de la Vuelta tiene terreno de ascenso, pero siento que puedo estar en la disputa tanto de esa jornada como del título. Hay algo a mi favor y es que las demás fracciones no terminan en alto, las subidas son cortas y explosivas. Igual no nos confiamos, ya que en el país hay corredoras talentosas y las que vienen de afuera no las conocemos tanto pero tienen buena trayectoria”, dijo Lina, quien estará rodeada de destacadas compañeras como Yenifer Ducuara, quien fue líder esta temporada de la Vuelta a Burgos.