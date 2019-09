“A Europa voy con prudencia”

Desde una esquina del pasaje Bolívar, en el centro de Medellín, Andrés Camilo Ardila esperaba a sus compañeros del EPM-Scott, mientras que uno que otro aficionado lo reconocía y le pedía una foto.

Su mirada se clavaba en cada uno de ellos cuando eran presentados en el Clásico RCN tras la firma de planillas. Sin embargo, su rostro, aunque alegre, evidenciaba nostalgia.

Era, quizá, una de las últimas oportunidades para compartir con ellos, pues en octubre se unirá al UAE Emirates, escuadra que lo fichó luego de ganar el Giro de Italia sub-23.

“Vine a despedirme y a agradecerles todo lo que hicieron por mí, aunque espero correr una última carrera con ellos antes de unirme al UAE”, expresó el ciclista de 20 años, quien en junio pasado impuso récord de subida –34.38 minutos– en el Reto El Escobero del Clásico EL COLOMBIANO.

Camilo, quien desde el próximo año exhibirá su talento en Europa junto Sergio Luis Henao, Fernando Gaviria, Sebastián Molano y Cristian Muñoz, habló con este diario sobre la recuperación de su rodilla izquierda, que lo marginó del Tour de L’Avenir, el Mundial de ruta y el Clásico RCN, carreras que soñaba disputar con la Selección Colombia y su equipo; su viaje a Dubai y la expectativa por correr en el World Tour.

¿Qué habló con sus compañeros en su despedida?

“Fue un momento muy bonito, vine a agradecerles todo lo que hicieron por mí, ellos me estiman demasiado y yo a ellos, han sido grandes compañeros, me han aconsejado demasiado para asumir este nuevo reto con mucha tranquilidad y responsabilidad. Les debo mucho a don Raúl, a Gabriel (Mesa) y a los muchachos, que desde el primer momento confiaron en mí. Los voy a extrañar mucho”.

¿A quién va a extrañar más?

“Todos se han portado muy bien conmigo, son muy buenos compañeros, quiero mucho a todo el equipo, pero la persona con la que más compartí es Alexánder Gil, entrenábamos juntos, es una persona que me enseñó demasiado, me dio muchos consejos y todo eso me sirvió para llegar donde estoy”.

¿Qué balance hace de esta temporada que lo catapultó a Europa?

“Este año ha sido excelente, lo demostramos en la Vuelta a la Juventud con el equipo EPM, no logramos ser campeones que era el objetivo, pero gané dos etapas y fui tercero en la general, el país tiene un nivel muy alto y corredores muy buenos, yo creo que eso me ayudó mucho para ganar el Giro sub-23. Vivo muy agradecido con los compañeros que me acompañaron en esta carrera, sin ellos no hubiese podido cumplirle ese sueño rosa al país”.

Y ni qué decir del récord que impuso en el reto El Escobero del Clásico EC

“Sí, fue la carrera que me dio explosión esta temporada. El Clásico EL COLOMBIANO me preparó fuertemente, ya venía trabajando para el Giro y ese ascenso y con récord, fue el remate de mi preparación. Como lo manifesté ese día, es una subida a la que le tenía mucho respeto, pero en la que ya había entrenado antes de la Vuelta a la Juventud, pero gracias a Dios los resultados se vieron reflejados en las tres carreras”.

Quedó pendiente el

Tour de L’Avenir...

“Sí, era la carrera que más anhelaba, me sentía demasiado bien después de ganar el Giro, pero una lesión en la rodilla izquierda me lo impidió, estos meses estuve enfocado en recuperarme y creo que la próxima semana ya podré salir a las carreteras para empezar mi preparación para el próximo año”.

¿Cuándo viaja para unirse a su nuevo equipo?

“El 21 de octubre viajo a Dubai, allá voy a conocer a toda la gente que hace parte del equipo y eso me llena de mucha felicidad”.

¿Qué siente al saber que va a cumplir el sueño de correr en el World Tour?

“A veces no lo creo, es una felicidad inmensa saber que voy a ser parte del UAE Emirates, un gran equipo, sin duda el mejor para llegar a Europa. Tengo muchas expectativas pero hay que ser prudente. Llego, inicialmente, a aprender de mis compañeros y de las carreras. Ya después iré cumpliendo los objetivos que tengo”.

¿Ha hablado con Joxean Fernández, “Matxin” o alguno de sus nuevos compañeros?

“No he hablado mucho con él, pero sé que es una persona que tiene muchas cosas que enseñarme y eso es muy importante para mí. He hablado mucho con Sergio Luis, me recomendó el lugar donde estoy haciendo la recuperación de la lesión y ha sido un éxito. También hablé un par de veces con Cristian Muñoz, me da consejos”.

¿Cómo visualiza su primer año en el World Tour?

“Estoy un poco nervioso pero a la vez tranquilo, creo que es ir paso a paso, de seguir ese proceso que venía llevando en el EPM. Yo sé que con el Emirates y el respaldo de “Matxin” se van a hacer cosas muy buenas. Lo primero es adaptarme a la manera de correr en esta categoría porque son competencias con etapas más largas que exigen un nivel muy alto. Eso lo iré mejorando en las carreras que elijan para mí”.

¿Cómo ve a los compañeros que van a disputar el Mundial de ruta?

“Creo que estamos bien representados y harán un buen papel, tanto en sub-23 como en élite”.

¿Y cómo ve a los sub-23?

“Hay corredores muy buenos como Rafael Pineda (Boyacá es para vivirla), Didier Merchán (Coldeportes Strongman), entre otros; si ellos hacen las cosas bien pueden estar el otro año disputando el Giro sub-23 y el Tour de L’Avenir” .