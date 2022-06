Retornó al pelotón nacional en marzo pasado en la Vuelta al Valle, y en mayo, en la Vuelta del Sur, en Huila, se coronó campeón.

Ahora, Álex hace parte de la lista de 174 corredores que tomarán la salida este viernes en Barranquilla en la edición 72 de la Vuelta a Colombia, en la que ya se siente vencedor al lograr ser parte nuevamente del lote de los mejores pedalistas del país.

Cargado de confianza

“Siento demasiadas ansias de estar en la línea de salida, lo cual para mí es ya un triunfo. Es como una segunda oportunidad, después del accidente tan pesado que sufrí. Hay que saberla aprovechar”.

Frente a esa respuesta, y al ser indagado sobre si llegó a luchar por el título de la prueba, Gil expresó sin dudar que ese es el objetivo: “Vinimos a ganar y no a participar. Hay que darlo todo y que sea lo que Dios quiera, pero a una Vuelta no se viene a improvisar, la ambición de victoria siempre está latente”.

Para el entrenador del Orgullo Paisa, Héctor Manuel Castaño, su pupilo Álex Gil es fuente de inspiración. “Es un muchacho con una capacidad de recuperación asombrosa, su fuerza mental es de admirar, con él vamos a pelear por el título de la Vuelta”.

Palabras que llenan de mayor confianza a Gil.

“Cuando volví en el Valle quería reencontrarme con las sensaciones de carrera, saber si sentía nervios o miedo al competir, pero nada de eso, tuve mucha tranquilidad. Esto me llenó de más optimismo para prepararme más fuerte y volver a recuperar mi forma y nivel. En Huila, que fue un test, me sorprendí con mi condición. Ahora estoy en la Vuelta, con la ambición intacta”.

Si bien relata que estuvo a punto de morir, Álex habló sobre lo que lo motiva para seguir vigente en el pedalismo de alta competencia.

“Son muchas cosas, el tema de mi familia que siempre me apoya, un equipo que no me desampara, los técnicos, auxiliares, directivos, compañeros y amistades que han creído en mí. Siempre me han querido ver en lo más alto de una competencia aquí en Colombia. Entonces yo mismo me siento en deuda porque he hecho podio en todas las grandes pruebas del país, pero por esas cosas del destino se me ha escapado el triunfo”.

Señala que sintió la convicción de volver no para ser uno del montón, sino para estar en la disputa de cada competencia. “Todo eso me genera ilusión para no irme por ahora del ciclismo. Quiero demostrar por qué estoy de nuevo con los mejores, deseo ganar”, señaló Gil, un guerrero que, en bicicleta, inspira a otros para que luchen por sus metas más allá de las adversidades. En la Vuelta espera mostrar su casta.