Después de ganar la París-Niza, Egan apunta al Giro

“No conozco bien a Egan, pero tiene talento, es un gran corredor que va a dar mucho de qué hablar. Los resultados que ha tenido hasta ahora lo dicen todo”, indicaba en ese momento Nairo, quien con el paso de los días, y al cruzarse en distintas carreras con Bernal, comprobó el gran potencial del corredor de apenas 22 años. No solo se convirtió en uno de sus mejores amigos, también en otro de sus mayores oponentes.

Egan, el joven que en un principio su padre Germán evitaba se convirtiera en corredor para que no sufriera como lo hizo él al no encontrar apoyo para dedicarse a esta disciplina, muestra mesura cuando le preguntan sobre sus posibilidades de triunfar en su debut en el venidero Giro.

“Prefiero no pensarlo. El Giro o el Tour de Francia son grandes carreras. La París-Niza es muy difícil, pero solo dura ocho días. En el Giro espero hacerlo bien... Quizás un top-3, un top-10... Pero a la vez puedo muy bien perder veinte minutos en una etapa. Es completamente diferente. Daré lo mejor de mí, pero solo tengo 22 años. Será la primera gran vuelta en la que sea el jefe del equipo”.

Aunque causa sensación e ilusión para convertirse en el primer colombiano en ganar la ronda francesa, Egan es sensato, como lo hizo ver ayer en declaraciones a la agencia AFP.

“No. Espero que otros, como Nairo ganen el Tour antes que yo. Quizás este año, está en forma. Es una verdadera inspiración para los corredores colombianos. Nos llevamos muy bien, es un buen amigo, hablamos a menudo. No quiero pensar en la victoria en el Tour, no estoy preparado por ahora. Hay muchos corredores que han ganado vueltas de una semana pero que no han podido ganar una gran vuelta de tres”.

Y si con su arrollador andar el corredor del Sky impresiona, ¿cómo será cuando alcance su madurez deportiva?

“Aún me queda mucho por aprender”, sentencia el cundinamarqués, quien estudiaba antes Comunicación Social-Periodismo en la Universidad La Sabana de Chía pues deseaba informar sobre los hechos más importantes de Colombia y el mundo, pero ahora es el que viene generando noticias positivas gracias a sus imponentes y triunfales pedalazos. Aplausos para el campeón .