Bananito y su premio a la perseverancia

Las críticas le han llovido a Carlos Alberto Betancur en los últimos años. Algunas, a propósito y constructivas, para que se llene de valor y despierte el talento que lleva dentro.

Alejado del país, donde estuvo privado de correr en febrero pasado el Tour Colombia, y en ocasiones a la sombra de los triunfos de sus compañeros del Movistar, Bananito, como es apodado, volvió a silenciar esas palabras necias gracias a su temple, perseverancia y carácter, como lo demostró con la victoria de ayer, luego de 3 años.

El nacido en Ciudad Bolívar triunfó luego de 171.5 km en la Klásica de Amorebieta con un tiempo de 3:57.03. Superó en el embalaje a su compatriota Carlos Julián Quintero (Manzana Postobón), segundo, y al compañero de escuadra, el ibérico Eduard Prades. Entre tanto, el también paisa Sergio Higuita (Fundación Euskadi) fue cuarto, ratificando que es otro de los corredores de proyección en el pedalismo.

Sube la motivación

“Después de tantos ‘palos’, como dicen aquí en España, que me han dado en muchas ocasiones, ganar en Amorebieta me ayuda y me da una motivación especial para trabajar por los objetivos importantes que vienen”, expresó Betancur a los voceros de su escuadra, quien logró su sexto título internacional.

El subcampeón mundial sub-23 en Mendrisio, Suiza, en 2019, ya había conquistado

el Girobio (2010), Giro de Emilia (2010), Trofeo Melinda (2012), Tour du Haut-Var y la París-Niza (2014).

En Movistar, arropado por el director general, Eusebio Unzué, y compañeros de prestigio como el actual campeón mundial Alejandro Valverde, siempre han creído en sus condiciones y él, así sea de gregario, ha sabido mantenerse en una de las escuadras más poderosas del pelotón.

“Amorebieta es una carrera a la que siempre venimos con muchas ganas. Ha sido un excelente trabajo de equipo durante todo el día, y personalmente jugárnosla con dos colombianos ha sido también bonito. Ese abrazo que les he dado en meta, sobre todo a Higuita, es de ilusión, por el valor que le están dando al ciclismo equipos y jóvenes como ellos”, indicó Betancur con alegría y entusiasmo, para luego ser aplaudido por sus compañeros, entre ellos el boyacense Winner Anacona.

A sus 29 años, Bananito, quien había levantado los brazos en señal de triunfo por última vez en 2016 tras ganar etapa en la Vuelta Asturias, demuestra que tiene poder en sus piernas para seguir haciendo la diferencia.