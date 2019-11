Sin equipo, pero con talento

Carlos Julián Quintero es quizá el corredor con mayor experiencia del desaparecido Team Manzana Postobón que aún no logra ser fichado por un elenco grande de Colombia o alguno relevante en el ámbito internacional.

Pero el caldense de 33 años de edad, quien compitió en dos giros de Italia y una Vuelta a España y en 2015 fue campeón de la montaña en la Tirreno-Adriático con el otrora Team Colombia, no se rinde en su intención de seguir dejando huella en el deporte.

Con su fuerte andar, y pese a las vicisitudes que se le han presentado en el camino, es, como dice el estratega Óscar de J. Vargas, un ejemplo de superación para las futuras generaciones.

“No se rinde, se cuida y, gracias a su talento, se las arregla para salir adelante”, cuenta Vargas, hoy técnico del AV Villas-Auteco y quien era director deportivo del Manzana, con el que Quintero impresionó este año con destacadas presentaciones en Europa, donde ganó una fracción en la Vuelta a Asturias.

Carlos Julián, amante además de la fotografía, es protagonista actualmente en su gira por territorio asiático.

Con el elenco Ningxia Sports Lottery fue 12° en el Tour of Qinghai Lake, octavo en el Tour of Quanzhou Bay y ahora lucha por los puestos de honor en el Tour of Fuzhou, en el que se ubica cuarto.

En esta última prueba en China, y transcurridas dos etapas, cede 55 segundos frente al líder, el kazajo Ilya Davidenok (Shenzhen). “Es obvio que en Colombia hay muchos corredores buenos, pero pocos con el profesionalismo de Julián. Su disciplina, paciencia, responsabilidad y deseo de hacer la diferencia son factores que le han permitido mantenerse firme”, agrega Vargas sobre el pedalista, que en 2018, con el Orgullo Paisa, ganó etapas en la Vuelta a Colombia y en el Clásico RCN.

Ahora, en China, donde compite además de su compatriota Brayan Chaves, del Mitchelton (80°, a 8.23), y con la alta montaña, su especialidad, aún por disputarse, Quintero espera seguir deleitando con su potencial, el cual, en varias ocasiones, hizo ilusionar al país cuando rodaba por el Viejo Continente .