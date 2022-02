Tom Dumoulin confiesa que el grave accidente que sufrió Egan Bernal lo llevó a pensar si en realidad era bueno preparar su temporada en territorio colombiano, luego de arribar al país.

Sin embargo, con la prudencia necesaria y el respeto que ha sentido de las personas que lo han rodeado en los últimos días, agrega que no ha “vivido ninguna experiencia peligrosa”.

Con su fina sonrisa, como lo dejó ver en rueda de prensa virtual, el neerlandés se muestra dichoso y tranquilo de estar adelantando trabajos en la altura del Oriente antioqueño, los cuales le permitan adquirir un buen nivel atlético antes de iniciar su campaña competitiva en el UAE Tour este 20 de febrero. Reconquistar el Giro de Italia, luego de imponerse en 2017 ante Nairo Quintana –segundo– será su principal objetivo en 2022.

¿Por qué su equipo decidió entrenar en Colombia si después del accidente de Egan les dio temor prepararse aquí?

“Era algo que quería. Escuché muchas historias, por ejemplo de Annemiek van Vleuten (ciclista de Movistar) acerca de las posibilidades de entrenar aquí y que tan maravilloso es el país. Esto me emocionó, tratar de hacer algo diferente a los años anteriores que lo hice en Tenerife, en un campamento de altitud. Sí, escuché del accidente de Bernal, fue una mala noticia. Pero hasta ahora no he experimentado una situación peligrosa”.

¿Cómo se siente rodando por los antioqueños?

“Me he convertido en alguien popular aquí (risas). Muchos colombianos saben quién soy y son grandes fanáticos del ciclismo en general y también míos y del equipo, eso me ha sorprendido. El ciclismo está realmente vivo aquí y eso es bueno verlo. Me gusta mucho la región, hay buenas carreteras. Hay muchas posibilidades en altitud y eso es nuevo para mí”.

Tras el receso competitivo que tuvo en 2021, ¿considera que está a la par del resto de ciclistas para volver a ganar una gran vuelta?

“Espero que sí (risas). Durante un par de años estuve dudando un poco de mi carrera ciclística. Empecé a abrumarme un poco por todo y tuve la sensación de que necesitaba un descanso. Me tomé un receso hace aproximadamente un año, lo cual fue agradable. Disfruté mi tiempo lejos del mundo del ciclismo, pero también comencé a extrañarlo y decidí volver. Esa fue quizás una de las razones por las que vine a Colombia, porque siento que estoy renovado y quiero probar cosas nuevas y esto aquí, por supuesto, es perfecto.”

¿Cómo vencer a Primoz Roglic y a Tadej Pogacar?

“No necesito vencer a Roglic porque es mi compañero de equipo, y Pogacar creo que no irá al Giro, así que tampoco necesitaré vencerlo. Por supuesto ahora hay una generación joven liderada por Pogacar, Remco Evenepoel... y muchos otros que están haciendo carreras fuertes o ganando. Será interesante ver si todavía puedo vencer a esos muchachos y estar con los mejores”.

¿Cree que toda la presión que sentía estaba motivada por las grandes carreras? Es decir, es uno de los mejores del mundo en contrarreloj, ¿cuando se enfoca en la general es diferente?

“Me gusta el reto de hacer una general y un gran tour. Es difícil, hay presión de estar en tu mejor nivel durante tres semanas y luchar por el título, pero también es el desafío más grande que puedes tener en el ciclismo y que saca lo mejor de uno. A la vez me seguiré centrando en la contrarreloj, la puedo hacer bien, me encanta. Este año me enfocaré en el Giro”.

¿Cómo ve a Miguel Ángel López como oponente?

“Durante los últimos años ha sido uno de los ciclistas más fuertes, especialmente en las subidas. Entonces, sin duda, donde sea que comience y donde sea que vaya en la general, será un gran rival para mí y el equipo”.

¿Le gustaría competir en un Tour Colombia?

“Creo que algunos corredores de mi equipo querían venir para esta edición, pero la cancelaron. Si no hubiera sido así, estaríamos aquí. Como dije, este un lugar muy bueno para entrenar o correr, y creo que definitivamente podría ser una opción para el futuro”.

De lo que ha visto, ¿qué piensa del ciclismo

colombiano?

“Nunca vi un país tan apasionado por el ciclismo, es genial. Hay muchas mujeres entrenando. Hay casi un 50 % de hombres y un 50 % mujeres en la bicicleta, lo cual es muy diferente de Europa, donde ves al 90% de los hombres practicando. El ciclismo acá es grande y, por eso, salen buenos pedalistas profesionales, los cuales son de los mejores del mundo”