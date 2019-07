Venía ganando el Tour desde que se metió esa idea en la cabeza

El entrenador Raúl Mesa, que en 1890, con Alfonso Flórez le entregó a Colombia el primer título del Tour de l’Avenir, dice que la unión en un equipo es vital para hallar la victoria, y que esto se reflejó en el Ineos para que Egan Bernal se alzara con el triunfo. “Por eso es la mejor escuadra del mundo, ellos invierten mucho dinero para ganar sin importar quién lo haga. Piensan de manera grupal y no individual. Esto genera en los corredores confianza, seguridad y deseo de correr. El respaldo genera más ilusión”. Para el expedalista Álvaro Mejía, mejor joven del Tour de Francia en 1991 y cuarto en la general en 1993, hay un factor esencial para que Egan saliera vencedor en París. “Las caídas en el ciclismo son infortunadas, pero pienso que la que tuvo antes del Giro, en la que se fracturó la clavícula y se perdió la prueba italiana, fue afortunada. Si él va al Giro no hubiera ido al Tour. Se recuperó y rompió el mito de que un colombiano no iba a ganar la ronda francesa”.