Seguro, como los pedalazos que da cuando está en competencia y con los que ha brindado júbilo.

Así se mostró Egan Bernal en el inédito video de su recuperación que publicó su equipo Ineos y en el que dejó un mensaje claro a los aficionados y ciclistas que integran el pelotón mundial. “Les digo que hay Egan para rato, que me esperen porque voy a volver”, aseguró.

Egan, campeón del Tour de Francia 2019 y del Giro de Italia-2021, recordó el difícil momento que vivió en enero pasado cuando se estrelló, mientras entrenaba por carreteras de Cundinamarca, contra un bus de servicio público y casi pierde la vida.

“En un momento estaba a 62 kilómetros por hora y al otro segundo estaba tirado en el piso. Sentía que no podía respirar. Cuando llegó el doctor me tuvo que enderezar el fémur, en la carretera, porque se había roto y para que dejara de sangrar internamente. Fue el dolor más teso que he sentido, pero igual, eso fue lo que me salvó la vida”, confesó Bernal.