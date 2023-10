La subida más rápida la hizo en una hora y 11 minutos; la más lenta en 1:47.00.

“Lo que más se me venía a la cabeza cuando terminaba una subida era que sin el apoyo de las personas no lo iba a lograr, más allá de ser fuerte mental y físicamente. La buena energía que me dieron me ayudó a seguir firme, a mantener el equilibrio”, comentó Arango, quien inició la prueba a las 4:04 de la mañana del viernes y la concluyó a las 5:03 de la tarde del domingo.

Entre las decenas de mensajes que recibió hubo uno que lo llenó de más valor, el de Rigoberto Urán (EF), quien estaba compitiendo en China.