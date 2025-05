Atlético Nacional vuelve a decir presente en los octavos de final de la Copa Libertadores. En la presente edición, el conjunto verdolaga selló su clasificación a la fase de los dieciséis mejores, un paso que no solo reafirma su presente competitivo, sino que también lo ratifica como el club colombiano con más presencias en esta instancia. El próximo 2 de junio conocerá a su rival, pero más allá del sorteo, ya tiene asegurado su lugar.

Detrás de Nacional y América, el grupo de colombianos con más presencias en octavos lo completan Deportivo Cali y Junior de Barranquilla con 7, Millonarios con 6, Santa Fe y Once Caldas con 4, Independiente Medellín con 3, Deportes Tolima y Cúcuta Deportivo con 2, y Atlético Bucaramanga junto al Deportivo Pereira, ambos con 1.

La consistencia de Atlético Nacional en la Libertadores no es casualidad. Su historia está escrita con letras doradas en la competencia: fue campeón en 1989, convirtiéndose en el primer equipo colombiano en alzar el trofeo, y repitió la hazaña en 2016 con una campaña brillante y dominante.

Con esta clasificación, Nacional suma 15 apariciones en los octavos de final del certamen continental, una cifra que solo iguala el América de Cali. Sin embargo, mientras que el cuadro antioqueño ha logrado mantenerse vigente —con clasificaciones recientes en 2018, 2023 y ahora en 2025—, los escarlatas no pisan esta ronda desde 2003, una brecha de más de dos décadas que marca una diferencia sustancial entre ambos gigantes del fútbol colombiano.

Pero si el parámetro se eleva a los cuartos de final, Nacional vuelve a ser líder solitario con 7 apariciones. América lo sigue con 6, y luego hay un pelotón parejo donde figuran Millonarios, Junior, Medellín, Cali, Once Caldas y Santa Fe, todos con 2 clasificaciones a esa ronda. Cúcuta Deportivo y Pereira también lograron ese mérito una vez.

A medida que el torneo avanza, la historia se vuelve más selectiva. Solo seis equipos colombianos han alcanzado las semifinales: Nacional, América, Medellín, Once Caldas, Cúcuta y Santa Fe. En ese terreno, la experiencia internacional pesa, y Nacional no se ha quedado corto. Es, de hecho, el segundo club colombiano que más veces ha llegado a la final, con tres presencias: campeón en 1989 y 2016, y subcampeón en 1995. América de Cali, por su parte, es el que más finales ha disputado —cuatro— pero con la amarga estadística de no haber ganado ninguna.

Deportivo Cali también llegó a dos finales sin poder levantar la copa, mientras que Once Caldas, en 2004, logró una gesta imborrable al coronarse campeón ante Boca Juniors en una definición inolvidable.