¿Por qué Colombia?

“Colombia es mi equilibrio, el cariño de la gente y la energía que encontré allí fueron fundamentales para recomponer mi camino y volver a soñar en grande, pues la verdad me sentía aburrido en Europa tras pasar momentos complicados cuando se acabó el equipo IAM Cycling. Pero en Antioquia sentí un renacer. Me fortalecí como ciclista, volví a ser fichado por buenos equipos, conocí a Susana, me acogieron como un hijo más”, relata el pedalista, amante de la salsa y el vallenato.

La fascinación al empezar a recorrerlo fue tan grande, que no dudó en invertir después en Antioquia, y más al enamorarse de Susana, una cosmetóloga que se convirtió en su polo a tierra y quien en este momento lo acompaña en el Viejo Continente, donde adelanta su recuperación luego de dar positivo a coronavirus, lo cual le impidió ser alineado por su escuadra para el Giro de Italia que se iniciará este 6 de mayo. No obstante, empezará a retomar ritmo de carrera en la Vuelta a Suiza, desde el día 12 del presente mes.

Panela, en el equipaje

Pellaud, a quien entre las pruebas más importantes de Colombia solo le falta participar en el Clásico RCN, indica que en su equipaje de viaje no puede faltar un producto artesanal colombiano que se hizo famoso en Europa en la década de los 80 gracias al consumo constante en carrera de los escarabajos criollos: la panela.

Por su aporte calórico, Simon afirma que la panela, además del bocadillo, se convierten en buenas barras energéticas para compensar el desgaste físico. Hasta sus compañeros europeos le hacen encargos de este nutriente derivado de la caña de azúcar.

Pero si de energía se trata, el suizo manifiesta que en su desayuno no le puede faltar el chocolate, y que cuando está en Colombia, la arepa, el huevo y el quesito son primordiales. El aguacate tampoco falta en su alimentación diaria. “Soy muy sencillo, me alimento con los productos del campo, saludables”, manifiesta el corredor.

Para él, tener la posibilidad de entrenar con ciclistas como Higuita y Martínez es un privilegio, pues los considera entre los diez mejores corredores del mundo, aunque agrega que cuando rueda con otros deportistas sin tanto renombre, algunos que hacen parte del pelotón nacional, como Róbigzon Oyola (Team Medellín) y otros jóvenes, no entiende por qué no hacen parte de los grandes equipos del mundo.

“Para entender realmente qué es Colombia, me gusta demasiado entrenar con pedalistas que ni equipos tienen, saber su realidad, ver la otra cara del ciclismo local”, indica el corredor, ganador de una etapa en Vuelta al Táchira-2021.

“En medio de las dificultades que atraviesan los ciclistas en este país, me sorprende su nivel tan alto, los admiro y respeto, a veces no comprendo por qué algunos no están en el WorldTour, como el caso de Oyola, de quien siento puede tener más talento que yo. Todo puede ser de oportunidades. Lo que sí estoy seguro es que tuve la suerte de conocer Colombia, aumentar mi nivel, ser mejor ciclista y persona, encontrar equilibrio en medio de lo sencillo, lo cual me genera alegría y paz. En sí mi vida está más en Colombia que en Suiza”, señaló Pellaud, quien avanza en su recuperación para tener un óptimo nivel en la Vuelta a España este año