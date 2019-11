Tricampeón del Tour de Francia aconseja a Egan Bernal desmarcarse de Froome

El exciclista estadounidense Greg LeMond, tricampeón del Tour de Francia, habló en entrevista con el medio Velonews acerca de la carrera de Egan Bernal, vigente campeón de la ronda gala y de quien el norteamericano deshizo en elogios.

LeMond, ganador del Tour en 1986, 1989 y 1990, aprovechó para mandarle un contundente mensaje al ciclista colombiano. “Acabo de escuchar que Egan Bernal dijo que podría estar dispuesto a trabajar para Chris Froome. Por favor, Chris Froome no es tu amigo. Y en el momento en que le des una victoria, será una pérdida para tu carrera y tu vida. No hagas eso”, sentenció.

Greg, quien también fue campeón mundial de ruta en dos ocasiones (1983 y 1989), enfatizó que, a sus 22 años, Egan no debería sacrificar ninguna victoria por respaldar a un corredor que está en el ocaso de su carrera.

“Lo siento, Chris Froome está al final de su carrera y este tipo al principio no debería dar ningún regalo a nadie. Sin duda, a los 22 años, no cedería ninguna victoria. Les digo a todos los jóvenes, no se dejen engañar por estas personas que los seducen porque son ganadores anteriores del Tour de Francia”, precisó.

En octubre, el ciclista británico que ha ganado cuatro ediciones del Tour, manifestó que confiaba en el apoyo de Bernal para ganar buscar el quinto título en la competencia francesa.

Egan, sin embargo, se ha mostrado recientemente proclive a disputar por primera vez el Giro de Italia, una carrera que lo apasiona, según ha dicho, y que se perdió este año por una dura caída a pocos días del inicio de la carrera.