La montaña, examen real en la Vuelta al País Vasco

A dos etapas para el final de la Vuelta al País Vasco, sorprende el abandono de grandes figuras, la regularidad del colombiano Daniel Felipe Martínez (EF Education) así como la superioridad del corredor alemán Maximilian Schachmann (Bora).

En cuatro etapas disputadas, el germano, líder de la competencia española, ya ha ganado tres. Primero venció en la contrarreloj individual, luego en el terreno de ascenso y ayer en el trayecto de 163.6 km de Vitoria-Gasteiz a Arrigorriaga. En pleno combate al final entre tres rivales continuó dando su recital al vencer al sprint.

“Si no ganó la Itzulia -como se le denomina a la carrera- no lo consideraría un fracaso. Si antes de empezar la competencia me dicen que voy a ganar tres etapas no me lo hubiera creído. Soy un corredor en fase de progresión, tengo 25 años, me quedan 10 años para intentar ganar carreras”, declaró Schachmann.

En la general lo escoltan su compañero Patrick Konrad, a 51 segundos, el español Ion Izagirre (Astana), a 52, mientras que el colombiano Martinez se mantiene cuarto, ahora a 1.07. Por su parte, el paisa Sergio Henao (UAE) escaló a la undécima posición. Cede 1.41.

La tabla se empezará a aclarar hoy tras la disputa de la penúltima fracción, la reina, de 149.8 kilómetros entre Arrigorriaga y el final en alto en el Santuario de Arrate.

Serán siete altos puntuables los que tendrán que coronar los 141 ciclistas que quedan en acción (ayer abandonaron 10, entre ellos Daniel Jaramillo, Julian Alaphilippe y Michal Kwiatkowski). Dos puertos son de primera categoría: Ixua y Usartza, mientras que dos veces, por vertientes diferentes, se deberá subir a Arrate, de 6 km de ascensión a un promedio del 7.4 % de desnivel .