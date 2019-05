Manuela impresionó en el Clásico

úrsula Manuela Palacios

Ciclomontañista

Aunque en sus planes no estaba competir este año en el Clásico, finalmente asistió a la competencia y se impuso en la prueba open femenino del cross country con un tiempo de 1:16.37. “Hace 6 años participo en el Clásico, pero en el ciclomontañismo no lo hacía desde 2017 y ahora que estoy retomando de nuevo la montaña -entrena ruta-, me fue muy bien”.