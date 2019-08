“Supermán” insiste en vestirse de rojo

“Cuando Alejandro ve la meta, se transforma. La subida era particular con esas rampas tan duras, y como ya llevamos unos días en la Vuelta, el cansancio empieza a llegar y eso te anima a seguir probando, viendo sensaciones y buscando el fallo de rivales. Valverde ahora está por delante de mí, está mejor y me mantengo lo que he dicho (el español es el jefe en carrera), pero vamos viendo qué va pasando”.

¿Y qué expresó Valverde, ahora cuarto en la tabla, a 16 segundos de López?

Valverde, tercero a 16’, respondió: “Nairo dijo que quiere que sea yo el líder, pero pienso que él no debe desengancharse de la pelea en ningún momento, que está bien y tiene calidad de sobra para pelear la Vuelta. El miércoles en Javalambre hubo controversia desde Colombia sobre si yo tiré de Roglic, pero la realidad es que si no estuviera López delante, no lo habría hecho. No podía ceder tiempo con él, que es peligroso. No hay problemas entre nosotros”.

Por su parte, Miguel Ángel muestra confianza pese a los hombres que tiene a la sombra. “No me preocupa nada, yo también tengo un buen equipo y me encuentro en buenas condiciones. Queda toda la montaña, etapas en las que habrá buenas diferencias, pero sabemos que en la crono también las habrá. Queda mucho camino”, señaló.

Hoy, en la octava jornada, inicia otro nuevo capítulo de una buena batalla. Serán 166.9 km entre Valls e Igualada, un camino de media montaña que promete espectáculo .