“Soy hombre de pueblo y eso me da tranquilidad”: Nairo Quintana

“Me enfada que hagan trampa y me digan mentiras. Eso, para mí, es lo más molesto. Me considero una persona tranquila”.

Por Jheyner A. Durango y wilson díaz Sánchez

Con la tranquilidad que irradia su figura, pero con la fuerza de sus pedalazos cuando enfrenta la dura montaña, el ciclista Nairo Quintana (Movistar) da cuenta del amor patrio, del apego familiar, de la lucha por los campesinos y de los retos que los inspiran a ser cada día mejor.

Luego de una extenuante jornada del Tour Colombia, el excampeón del Giro de Italia y la Vuelta a España dejó a un lado la parte deportiva y abrió su corazón para transmitirles a los lectores de EL COLOMBIANO un mensaje de paz y amor, ese que lo identifica con el país que cada día le expresa más cariño.

¿Qué sensaciones le generan todo ese respaldo y muestras de cariño de la gente hacia usted?

“Alegría, mucha emoción. Lo que estamos viendo es una respuesta grandísima a un evento importante en el que personas de todo el mundo están curiosas de ver a Colombia, de cómo es su gente. Esta aceptación hace notar que somos un país netamente ciclístico y eso es emocionante para uno que es de acá”.

Además de batirse sobre la bicicleta, ¿qué lo motiva a dejar un legado?

“Mi gente, mi país... Siempre me han motivado para salir adelante. He hecho cosas bonitas, pero quedan muchas otras por hacer. Seguimos en la lucha, persiguiendo los sueños que no son solo míos, sino que se han trasladado a otros. Seguiré intentándolo con sacrificio y trabajo”.

El profesor Luis Fernando Saldarriaga decía que usted es un obsesivo, pero un obsesivo positivo, que no se pone un techo...

“Aún queda mucho por hacer y cuando las cosas están al alcance de uno hay que soñar. Hemos trabajado fuerte y lo seguiremos haciendo”.

Se le ve mucho en la televisión haciendo publicidad con la Lotería de Boyacá y promocionando los frutos de su región...

“Hemos ayudado a Colombia en general, enviando mensajes a los compatriotas porque debemos consumir nuestros productos. Un campesino que no quiera trabajar más la tierra se va a una ciudad y si no encuentra qué hacer ni qué comer, será un delincuente más, y no queremos que eso suceda. Nuestro deseo es que ellos sean emprendedores, que tengan berraquera, que trabajen esta tierra de la que brota tanta comida y tanto fruto. Es triste ver fincas abandonadas porque nadie quiso labrar más la tierra. La culpa es de nosotros por no consumir sus productos, no le damos una respuesta a su lucha. Es triste cuando compramos papa, maíz o aguacate de otro lado, algo que tenemos de gran calidad. Eso me ha motivado aún más a invitar a los colombianos a apoyar nuestro agro”.

¿Y el tema de la lotería?

“Porque parte de las ganancias van dirigidas a la salud de los boyacenses. Entonces, ¿cómo no trabajar por causas como estas?”.

El ciclismo es bravo, de sufrimiento, ¿y si a sus hijos Mariana y Tomás les da por montar en bicicleta, ¿los apoyaría?

“Preferiría que estudiaran o hicieran otra cosas, pero si es lo que les gusta y realmente lo quieren hacer bien hay que apoyarlos. A los padres de familia les digo que es mejor un joven haciendo deporte que uno que salga en la noche a las discotecas mientras sus papás se echan la bendición para que regrese bien, que no esté haciendo nada malo y afecte a la gente”.

¿Por qué tanto interés de mostrar otra imagen de Colombia en el exterior?

“Porque esta ha sido una nación bastante golpeada por la violencia. Por fortuna yo no nací en medio de ese ambiente, pero tuve hermanos, tengo hijos, y es como una responsabilidad que el mismo país me dio cuando comenzó a escuchar de mí. Entonces me dije: quiero dejar algo positivo, que recuerden a Nairo Quintana porque ha dejado algo en el corazón de la gente, de los niños. Así como cuando viene una persona y me dice, gracias Nairo porque gracias a usted salí de una obesidad, de un cáncer, de un estrés impresionante.

A través del deporte se les ha cambiado la vida a muchos niños. Algunos ya están corriendo junto a mí desde que comenzó esa inspiración. Ese es el mayor orgullo que uno puede tener como persona, independiente de los triunfos o de lo que llaman fama. Eso que uno le puede dejar a su país”.

¿En el exterior no creían que en las montañas de Colombia había buenas carreteras?

“Aquí hice mi carrera deportiva y la gente tenía mucha curiosidad. Hasta lo trataban a uno un poco por debajo. Así que la misión fue invitarlos y este es el mejor escenario para decirles que esta es nuestra Colombia”.

¿Es verdad que eso de tener fama es muy complicado para ustedes?

“Unos tienen más y pueden vivir bastante estresados. Por mi parte, comparto mucho con la gente, soy un hombre de pueblo y eso me hace sentir más tranquilo y relajado”.

¿Usted se siente más ídolo en Colombia o en Europa?

“Aquí en mi país. La gente, a través de los triunfos se ha identificado conmigo y con esas alegrías, para tanto dolor de muchos, ha sido un bálsamo. Todo eso hace que la gente me quiera”.

Es el mejor escalador del mundo, ¿pero cambiando de pañales le va bien?

“(Risas) Ya había hecho el cursito cuando nació Mariana, ahora con Tomás no es novedad”.

¿Qué es lo más difícil de estar tanto tiempo alejado de la familia?

“Tenerlos lejos y hacer ese sacrificio es duro. Los días que no los ves crecer y llegas a la casa y los encuentras diferentes y más grandes, le duele a uno el corazón porque se ha perdido momentos y pasos de su proceso de crecimiento”.

Además del sueño amarillo (Tour de Francia), ¿qué anhela para el país?

“Siempre la paz, es algo que deseo y sueño para nuestro país. Es triste ver todos los días noticias de violencia, es doloroso para mí que he pedaleado tratando de cambiar la imagen del país ante el mundo, señalando que tenemos un paraíso. Pero si hay guerra no es un paraíso. Soñamos la paz y ojalá todas las partes lleguen a un acuerdo y dejemos el dolor a un lado. Como siempre lo he dicho, Colombia es paz, amor y deporte” n