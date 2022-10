Nairo Quintana, quien confirmó que no continuará la próxima temporada con el equipo Arkéa Samsic, ya conoce la fecha para presentarse ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS ), luego de ser descalificado del último Tour de Francia (finalizó sexto) por una infracción médica.

El colombiano tiene una apelación en curso ante el TAS , por lo que sigue siendo elegible para competencias oficiales. Pese a que después del Tour prefirió no actuar en la Vuelta a España para recoger todas las pruebas para demostrar que nuca consumió esta sustancia, sí compitió después en los Mundiales de ciclismo en Australia . Sin embargo, su escuadra no lo inscribió en las últimas carreras del año.

Después de ello, Quintana comunicó, a través de sus redes sociales, que no continuaría en dicha escuadra y que “seguiría pedaleando hacia adelante, mostrando el corredor que soy”. No obstante, no dio detalles de su futuro en el pelotón.

Por ahora, Nairo se presentará ante el TAS, ubicado en Lausana, Suiza, este 12 de octubre, así lo confirmó el portal especializado en ciclismo Cyclingnews.