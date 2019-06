Ómar Mendoza ganó en Rionegro y Tito Hernández asume liderato de la Vuelta

El corredor del Coldeportes Strongman Ómar Mendoza se impuso este sábado en la sexta etapa de la Vuelta a Colombia que se disputó entre los municipios de Puerto Boyacá y Rionegro sobre 172,2 kilómetros.

El pedalista del Meta cruzó primero la meta en el sector de Autolarte en la localidad del Oriente antioqueño tras invertir un tiempo de 4 horas, 49 minutos y 43 segundos, luego de superar la primera fracción de alta montaña.

La clasificación general, por su parte, sufrió un revolcón y tiene como líder al carmelitano José Tito Hernández, del Orgullo Antioqueño, quien ascendió al primer lugar con un registro de 23:45.34, en el segundo lugar se ubica el ganador de la etapa, Mendoza, a 27 segundos y tercero aparece Álvaro Duarte (Mixto) a 37” del líder.

Lea más aquí: Cierres viales este domingo por etapa de la Vuelta a Colombia en Medellin

“Muy contento de poder ganar esta camiseta llegando a mi tierra, con mi familia y mis amigos cerca, eso me llenó de motivación, saber que mi mamá me estaba esperando en la llegada me dio más fuerzas para terminar de la forma en que lo hice”, comentó el pedalista paisa.

Este domingo la caravana de la Vuelta a Colombia llega a Medellín donde se disputará un circuito de 100 kilómetros (28 vueltas) en los alrededores de la unidad deportiva Atanasio Girardot.

La salida y llegada de la fracción será en inmediaciones de las canchas de tenis del complejo deportivo. De allí, tomará la calle 50 (Colombia) hasta la carrera 64C para subir por la calle 48 (Pichincha) y retomar el mismo circuito en la carrera 74 por el Obelisco.

Los cierres viales ‪iniciarán a las 8:00 de la mañana y culminarán la 1:00 ‬p.m. en los alrededores de la unidad deportiva y el sector Suramericana.

Clasificación sexta etapa

1. Ómar Mendoza – Coldeportes Strongman 4:49:40

2. Wálter Pedroza – GW Shimano mt

3. Álvaro Duarte – Mixto 1 a 3segundos

4. Héiner Parra – GW Shimano a 3

5. José Tito Hernández – Orgullo Paisa a 3

6. Wílmar Castro – Depormundo Liga de Bogotá a 3

7. Carlos Parra – Boyacá es para vivirla a 3

8. Edward Beltrán – Team Medellín a 3

9. Kevin Cano – Orgullo Paisa a 3

10. Óscar Pachón – Depormundo Liga de Bogotá 1:29.

Clasificación general

1. José Tito Hernández – Orgullo Paisa 23:46:34

2. Ómar Mendoza – Coldeportes Strongman a 24″

3. Álvaro Duarte – Mixto1 a 37″

4. Héiner Parra – GW Shimano a 39″

5. Wálter Pedraza – GW Shimano a 40″

6. Edward Beltrán – Team Medellín a 50″

7. Robigzon Oyola – Team Medellín a 1:02

8. Kevin Cano – Orgullo Paisa a 1:03

9. Óscar Sevilla – Team Medellín a 1:20

10. Frank Osorio – Coldeportes Strongman a 1:23.