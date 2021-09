Todo lo que se propone Rigoberto Urán lo consigue. Así lo ha demostrado a lo largo de su vida y carrera deportiva.

¿Será cierto que se trazó este nuevo objetivo de comprar un avión o simplemente es otra de sus “mamaderas de gallo” en sus redes sociales? En el video se nota serio, ¿será verdad o quiere mandar una pulla?

En medio de sus ocurrencias, el corredor colombiano empieza a ser tendencia este viernes.

En un video que compartió a través de sus redes sociales, y caminando en medio de un aeropuerto, el antioqueño expresó: "He estado lo más de pensativo estos días home muchachos. Con ganas como de comprarme mi avioncito para estar viajando más tranquilo, es que siempre me ha tocado viajar por estos días y vea, por aquí en aeropuertos, ¡nooo, ahh! ¿Ustedes qué dicen? Cuenten a ver... Hombre, pues, yo sé que no cantamos reggaetón, ni tampoco estamos en la política ni nada de eso, montamos en cicla, pero bueno, digan a ver, acepto recomendaciones muchachos, ustedes que saben, ustedes que conocen, díganme qué me pueden recomendar, les mando un abrazo".

Urán, que viene de ser octavo en los Juegos Olímpicos de Tokio, se encuentra en este momento en Bélgica, donde disputará este domingo la prueba de fondo del Mundial de ruta.