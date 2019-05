Todas las generaciones caben en el Clásico EC

Lo mismo le ocurrió a Mariana Giraldo, que por primera vez participaba en el Clásico motivada por sus padres Ferney Giraldo y Claudia Arenas, que desde hace tres años no se pierden esta cita recreativa.

“Yo llevo en el ciclismo lo que mis papás llevan asistiendo al Clásico: tres años. Antes no me habían traído por temor a no seguirles el ritmo, pero este año me invitaron a pedalear con el grupo que tienen. Estoy muy contenta”, comentó Mariana.

Su mamá fue su escudera durante el recorrido, en el que ambas pudieron disfrutar del sinnúmero de hortensias, eucalipto, coles, cebollas y zanahorias, cultivos que encontraban a su paso y que enriquecieron su experiencia en familia.

“Estos espacios son muy agradables porque, además de hacer ejercicio y oxigenarnos del trajín de la vida en la ciudad, aportas a una buena causa, porque la labor social que realiza el Clásico es muy bonita y que bueno poder contribuir en ella a través de estos espacios”, aseguró Claudia.

Otro papá orgulloso de entregar el testimonio de la participación de su hijo en el Clásico fue Eduardo Londoño, quien con una década recorriendo las rutas de Antioquia con este evento, decidió invitar a Sebastián Londoño, de 13 años, quien además de haber estado en el Ciclopaseo, participará el fin de semana en la Etapa Extrema en el bicicrós.

“Él monta bicicleta desde los 4 años, hace 6 empezó a practicar ciclomontañismo y hace 2 se inclinó por el BMX y está en semilleros. Yo lo apoyo porque me gusta que explore, que se divierta con lo que hace. A veces, incluso él me motiva salir a montar”, relató Eduardo, que espera disfrutar, el próximo año, otra vez del Ciclopaseo junto a su hijo y sus amigos.

“Esto se ha convertido una tradición para nuestra familia y grupo de amigos, es genial encontrarse con tanta gente que comparte la misma afición. El Clásico, en todas sus fases, siempre ha tenido un ambiente de hermandad y camaradería que cautiva” concluyó el pedalista.