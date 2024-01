Penagos, de 29 años de edad, ayuda a los más necesitados y busca que a otros, como sucedió con él, les abran puertas en equipos importantes en ese continente.

Sin reproches y con una seguridad pasmosa, la misma que desborda cuando de ascender y descender montañas se trata, Penagos, quien viene de una familia humilde, no olvida las formas en las que se rebuscaba el sustento diario al lado de su madre Gloria Luz Penagos.

“Me levantaba con ella a las 4 de la mañana. Y una hora más tarde ya estábamos montados en la chiva que salía para Andes o Concordia. Hacia allá nos dirigíamos a pedir limosna”, confiesa Jhon Alejandro, al recordar que también cuidaba carros, hacía aseo en restaurantes y discotecas, cargaba las maletas de los transportes públicos cuando llegaban de Medellín a Bolívar o laboraba como palafrenero, actividad por la que dejaba de ir hasta tres días seguidos a la casa.

“Llegaba a casa con 200 o 300 mil pesos en el bolsillo. Mi mamá nunca me decía nada porque sabía que no estaba haciendo cosas malas. Le daba parte del dinero a ella y el resto me quedaba para alquilar las ciclas, y aunque los peladitos de mejor familia me las soltaban al escondido, sus padres iban y me las quitaban. Hasta les prohibían la amistad conmigo porque creían que yo era un gamín. Todo eso hizo parte del aprendizaje de la vida”.

Su mejor regalo

Pero como si el destino no quisiera que se alejara del ciclismo, Penagos obtuvo un premio que calificó como bendición.

En una tarde de recreación, y que era tradicional los miércoles en la calle sexta en Ciudad Bolívar, Jhon tenía que llevar algún aparato deportivo para poder inscribirse al certamen y a las rifas que se hacían. Después de rogarle a su hermana para que le prestara sus patines y los cuales le quedaban pequeños a él, logró participar de la actividad atlética en la que casi le da un infarto al ganarse el premio mayor: una bicicleta.

“Entré en estado de shock. Me demoré varios segundos para creer que me la había ganado. Tenía como 11 años, sentía estar soñando despierto. Empecé a pedalear como loco, se la prestaba a los amigos, fue tanta la emoción y fuerza con la que corría que ese día se me reventó el pedal, casi que no la saco del taller”, comenta el ciclista, quien es conocido como Tommy Penagos.

El apodo de Tommy lo heredó de su abuelo Juan Guillermo, a quien empezaron a llamar así en el Ejército porque se mantenía de un lado para el otro, como el pájaro colombiano conocido como Tominejo. “También me empezaron a decir ‘el pájaro’, porque me la pasaba volado en bicicleta para arriba y para abajo”, recuerda Penagos mientras sonríe.

Luego, en 2008, con 14 años, empezó a forjar sus primeras pedaladas profesionales gracias al programa “Mi Bici” de la Gobernación de Antioquia, el cual obsequiaba bicicletas a niños y jóvenes de bajos recursos en municipios del departamento.

Cuenta que tras tres meses de entrenamiento, lo llevaron a competir en el municipio de Támesis, Antioquia, donde fue subcampeón.