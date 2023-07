El australiano Jai Hindley (Bora) ganó en solitario la quinta etapa del Tour de Francia, este miércoles en Laruns, logrando el liderato de la carrera tras una gran actuación en el Col de Marie Blanque, en una jornada en la que Jonas Vingegaard sacó casi un minuto a Tadej Pogacar. El mejor colombiano fue Daniel Martínez (Ineos), quien llegó séptimo a un minuto y 38 segundos de Hindley.

Esta etapa estuvo plagada de múltiples cambios en la clasificación general, Egan Bernal, quien en las primeras etapas estuvo dentro del lote principal, en esta quedó rezagado ante las arremetidas del austriaco y el neerlandés. Sin embargo, entró a 3 minutos y 20 segundos del líder y pese a perder tiempo subió al puesto 20, a 4 minutos de Hindley.

“Estoy muy contento de tener este maillot. No era el plan esta mañana, pero me sentí bien y me metí en la escapada. Intenté lograr el máximo de tiempo con los otros líderes”, explicó Hindley.

La primera jornada de montaña de la carrera estuvo marcada por el ataque de Vingegaard, ganador del Tour en 2022, distanciándose de su gran rival Pogacar a poco más de un kilómetro de la última cima, para conservar 53 segundos de ventaja tras el descenso hacia Laruns.