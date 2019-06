¿Y es que Nairo tiene que ganar todo?

Era tan fuerte la tempestad del sábado durante el ascenso final al pueblo francés de Pipay, que las gotas de lluvia que soportaba Nairo Quintana (Movistar) rebotan sobre su humanidad.

Se veían punzantes, como alfileres, haciendo más tortuosos los 20 kilómetros de ascenso hacia la meta, en la que, prácticamente, a falta de una jornada, se erigía el ganador virtual del Critérium del Dauphiné.

En aquel camino, Nairo, con el arrojo que lo caracteriza cuando la carretera se empina, picó en punta con la pretensión de un nuevo podio en carreras del World Tour -ver historial-. Sin embargo, metros más arriba fue alcanzado y rebasado por sus contendores.

En esos instantes de tesón, otro diluvio se levantaba en las redes sociales en contra del escarabajo colombiano. Lo que para unos era espectáculo puro, para otros un desastre.

Mientras Quintana cedía terreno, las críticas acerca de su rendimiento caían con mayor furia sobre él.

En la línea de sentencia, el boyacense perdió con el vencedor, el holandés Wout Poels (Ineos), 46 segundos y uno menos frente al danés Jakob Fuglsang (Astana), a la poste campeón, tras arribar segundo en la fracción y desbancar del primer lugar al inglés Adam Yates (Mitchelton).

De hecho Yates, al día siguiente, y cuando marchaba segundo en la general, no aguantó más la dureza de la prueba y se retiró a falta de 50 kilómetros para su conclusión. Hasta el holandés Tom Dumoulin (Sunweb), campeón del Giro de Italia 2017, tampoco finalizó el recorrido.

Quintana, por su parte, terminó noveno, logrando su quinto top-10 de seis carreras en la presente temporada, resultados que para algunos son un fracaso.

Entonces surgen las preguntas: ¿todo lo que dispute Nairo lo tiene que ganar? ¿Por qué señalar al considerado mejor ciclista en la historia del país cuando se acerca un nuevo Tour de Francia y el cual sí es su prioridad?

Respaldo para el escarabajo

“Hay un común denominador entre los que se atreven a criticar a un ciclista profesional. Muy pocos saben el sacrificio tan enorme que requiere entrenar horas en la bici para poder alcanzar un nivel óptimo hacia una competencia. Lograr las cosas que ha ganado este monstruo del ciclismo mundial llamado Nairo Quintana es algo sencillamente para respetar y admirar por siempre”, escribió, en la página de Facebook de Ciclismo Colombia, el corredor bogotano Vladimir López.

En días recientes, antes de partir a suelo europeo, Quintana señalaba, de manera graciosa, pero aterrizada, que para hacer la diferencia en el Tour se debía llegar bien preparado y correr con inteligencia, y ponía de ejemplo lo siguiente.

“Es tan fácil como el que tenga carro. Se le echa gasolina al tanque y si acelera a tope se puede quedar a mitad de camino”.

Explicaba que no podía salir a correr como un loco desde el comienzo, porque si bien había aplausos, al final las expectativas no se cumplían y le decían: “Es que Nairo no sirve para nada, otra vez nos engañó”.

Ganador del Giro de Italia 2014, de la Vuelta a España 2016, doble subcampeón del Tour y otra tercero, el boyacense aclaró. “Tenemos que jugar a ahorrar y ver de qué manera podemos intentar el título. El espectáculo ya hemos venido dándolo desde hace tiempo y a todos nos gusta. Claro, eso es de mucho heroísmo, pero hay muchos héroes muertos. Hay que cuidarnos y buscar estrategias que nos puedan ayudar a lograr que la energía nos llegue hasta donde pretendemos”.

En un país que se volvió triunfalista, pero que parece sin memoria pues olvida pronto las gestas de sus deportistas. Nairo, con ocho años compitiendo al más alto nivel, enfoca ahora su mirada al Tour, con la ilusión, como agrega, de seguirle dando alegrías al país, más allá de los reproches que le hacen, como si vencer fuera una obligación siempre.