Colombia arrasó en el Panamericano de pesas 2026: campeón en ambas ramas y Yeison López logró triple récord mundial

Colombia ratificó su poderío en el levantamiento de pesas al consagrarse campeón general del Campeonato Panamericano de mayores disputado que terminó en Ciudad de Panamá el pasado fin de semana y, de paso, mostró que tiene un gran relevo generacional en este deporte. El equipo nacional, que contó con la dirección de Luis Carlos Arrieta y Luz Adriana Soto, se impuso en la rama femenina masculina, consolidando su dominio en la región. En damas sumó 577 puntos, superando a Estados Unidos (539) y Canadá (481). En varones, alcanzó 615 unidades, por delante de Estados Unidos (593) y Venezuela (471). Este rendimiento también se reflejó en el medallero general, en el que Colombia lideró con 16 oros, 10 platas y 12 bronces, superando nuevamente a Estados Unidos (14-13-8) y Venezuela (6-3-6).

Yeison López, figura absoluta

El gran protagonista del certamen fue el chocoano Yeison López, medallista olímpico de plata en París 2024, quien fue reconocido como el mejor deportista del campeonato. El colombiano brilló en la categoría de 88 kilogramos al conquistar tres medallas de oro y establecer marcas mundiales: 181 kg en arranque, 216 kg en envión y un total de 397 kg. Lea: ¡Súper saiyajin! El pesista colombiano Yeison López elevó su nivel y rompió tres récords mundiales Su actuación no solo lo consolidó como referente mundial, sino que reafirmó el nivel de Colombia en la élite de la halterofilia internacional. “Esto dice mucho del trabajo que hemos venido haciendo con el entrenador Luis Carlos Arrieta, y estoy muy agradecido con las personas que han aportado desde su área para que esto sea una realidad. Ahora sigo trabajando para ese sueño que son los Ángeles-2028”, comentó López.

Un equipo sólido y ganador