Convocatoria para organizaciones culturales entregará más de $1.000 millones ¡Participe!

A finales de abril, la Promotora Cultural –el fondo patrimonial para fortalecer la cultura en Antioquia– anunció la apertura de la tercera edición de la convocatoria Organizaciones Culturales Sostenibles, una iniciativa que destinará 1.300 millones de pesos para fortalecer y promover la sostenibilidad de organizaciones culturales en las nueve subregiones del departamento.

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“Esta es una convocatoria diseñada para las organizaciones culturales de Antioquia que busca promover el fortalecimiento de la organización cultural, pero en un mediano y en un largo plazo. Vamos a estar entregando $1.300 millones de pesos en tres modalidades que esperamos puedan repartirse en las nueve subregiones del departamento”, dijo Lina Botero, directora de la promotora.

La convocatoria está especialmente diseñada con base en los resultados de la Caracterización del Sector Cultural de Antioquia, que reveló que aproximadamente el 60% de las organizaciones culturales en las subregiones por fuera del Área Metropolitana del Valle de Aburrá no cuentan con personería jurídica y que Medellín presenta una mayor cantidad de organizaciones y mayores posibilidades de sostenibilidad en comparación con las otras ocho subregiones del departamento. Así, se crearon estas tres categorías:

1. Bajo Cauca, Magdalena Medio, Nordeste, Norte, Occidente, Oriente, Suroeste y Urabá: Esta categoría está dirigida a las organizaciones de las subregiones fuera del Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Podrán postularse organizaciones culturales con más de tres (3) años de trayectoria y la participación podrá ser en tres (3) modalidades: Organizaciones Culturales Formalizadas, Agrupaciones Culturales No Formalizadas y Organizaciones Culturales Aliadas.

2. Subregión Valle de Aburrá (sin contar Medellín): Esta categoría está dirigida a las organizaciones culturales que hacen parte del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (a excepción de la ciudad de Medellín) conformada por los municipios de Caldas, Sabaneta, La Estrella, Envigado, Itagüí, Bello, Copacabana, Girardota, y Barbosa. A esta categoría podrán presentarse organizaciones culturales de más de tres (3) años de trayectoria, en dos modalidades: Organizaciones Culturales Formalizadas y Organizaciones Culturales Aliadas.

3. Medellín: dirigida únicamente a las organizaciones culturales de Medellín, incluidos sus 5 corregimientos y sus 16 comunas. Podrán presentarse organizaciones culturales con más de tres (3) años de trayectoria, en dos modalidades: Organizaciones Culturales Formalizadas y Organizaciones Culturales Aliadas.

“Bajo una visión que entiende la cultura como un sistema vivo e interconectado, similar al flujo del agua que recorre y nutre los territorios, la Promotora propone un modelo de sostenibilidad basado en seis dimensiones: cultural, gobernanza, social, económica, ambiental y ejes transversales para fortalecer la capacidad instalada de las organizaciones. Los proyectos podrán abordar una o varias de las dimensiones de sostenibilidad propuestas, promoviendo así modelos comprometidos e innovadores con las comunidades”, dice el comunicado de la promotora.

En sus dos ediciones anteriores, esta convocatoria logró una inversión total de $2.220 millones de pesos, beneficiando a 53 organizaciones culturales a través de 47 proyectos enfocados en la sostenibilidad de sus procesos.

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La convocatoria estará abierta hasta el 18 de mayo de 2026 a las 11:59 p. m. Las organizaciones interesadas podrán realizar su inscripción a través de la página web www.promotoracultural.org y resolver sus inquietudes a través del correo electrónico: convocatorias@promotoracultural.org.