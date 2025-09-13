Debut brillante para Colombia en el Mundial de Patinaje de velocidad con 6 medallas

El Campeonato Mundial de Patinaje de Velocidad en Beidaihe, China, apenas comienza y Colombia ya rueda con medallería.
La delegación tricolor, integrada por 32 atletas que entrenaron durante dos meses en Guarne, Antioquia, llegó con la ilusión intacta y en el primer día de competencias dejó claro por qué es potencia mundial.
La primera alegría para Colombia la entregó Gisell Caicedo en la categoría juvenil damas, quedándose con la medalla de plata en los 200 metros meta contra meta con un tiempo de 19.087 segundos.