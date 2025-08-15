El patinaje catapultó a Colombia en el medallero y cerró su participación en Juegos Mundiales con 14 medallas

El patinaje se despidió por lo alto en la madrugada de este viernes de los Juegos Mundiales de Chengdú, China, luego de cuatro días de participación y más de 10 medallas cosechadas por parte de los atletas colombianos.
Los cafeteros sumaron tres oros y dos platas más durante la clausura, permitiéndole a la delegación nacional escalar ocho puestos en el tablero general de la medallería.
Hacia las 11 de la noche del jueves, las colombianas María Fernanda Timms y Gabriela Rueda corrieron en la prueba de 1000 metros sprint, en la cual compartieron podio nuevamente. En una reñida prueba, las corredoras aguardaron con paciencia para rematar en las dos últimas vueltas. Gabriela atacó con fiereza y sobrepasó a su compatriota, lo que luego le sirvió para adelantar en la penúltima vuelta y alcanzar el primer lugar, seguida de Timms, que la respaldó en todo momento de la exigente competencia.