¡Un rayo en Japón! David Alonso “voló” en los entrenamientos libres y marcó el mejor tiempo en Moto2

Con el conocimiento del circuito que tuvo renovaciones, David pudo sacar su máximo potencial y detuvo el reloj en 1m47s508, superando al líder del campeonato, Manuel “Manugas” González, por 33 milésimas. Lo mejor para el colombiano es que lo consiguió en el último giro, dando un golpe en la mesa y demostrando que peleará por su segunda victoria de la temporada para meterse de lleno en la pelea por un podio en el Mundial.

Después de conseguir su cuarto podio de la temporada en el Red Bull Ring de Austria el pasado domingo 20 de septiembre, el corredor criollo llegó a Japón con posibilidades reales de pelear por el podio de la temporada. En la noche del jueves 1 de octubre, el número 80 del AsparTeam inició las pruebas con gran ritmo, quedando en el tercer lugar en la primera prueba, David Alonso se coronó con el mejor tiempo en los segundos libres.

El nuevo piloto de Honda para 2027 en MotoGP , David Alonso , se presentó con creces en Japón. El piloto colombo-español regresó al circuito de Motegi en el país asiático, lugar donde supo brillar en 2024 al consagrarse con el título de Moto3, justamente en ese recinto. Ahora, en la víspera de la carrera de Moto2 del próximo sábado 3 de octubre en la noche, el nacido en Madrid marcó el mejor tiempo de los entrenamientos libres en la categoría intermedia.

“Estaba viendo Moto3 mientras calentaba y hubo tantas caídas que pensé: ‘¿A que no salgo?’. El circuito ha hecho un gran trabajo en el reasfaltado, la pista es como una autopista de lo lisa que está. No hay ni un bache y hay muchísimo agarre. Por eso sorprende que haya tantas caídas. Creo que es porque todos vamos muy al límite gracias al buen estado del circuito. Hoy hemos visto que me faltaba algo con el neumático nuevo, pero hemos hecho un buen entrenamiento para mañana y dimos un paso adelante”, mencionó Alonso sobre las condiciones de la carrera.

David, quien sufrió varios percances como caídas durante toda la temporada, llegó a Asia arrastrando una leve lesión en el bíceps izquierdo. Su desempeño no se vio empañado por esto, al contrario, se le notó dominante. Después de los giros iniciales, Alonso fue positivo de cara a lo que viene, resaltando una grata sorpresa en la mejoría que tuvo en libres.

“He mejorado a la hora de conseguir un tiempo a una vuelta, aunque no es algo real porque hoy el objetivo era entrar en la Q2 y no pelear por la pole. Nos sirvió para practicar y mañana tendremos que sacarle provecho y recortar una décima más. También aprovecharemos la sesión de la mañana, si no llueve, para ver hasta qué punto se desgastan los neumáticos. Somos cinco pilotos muy juntos y mañana se llevará la pole el que mejor cuadre la vuelta. Lo bueno es que somos parte de ese grupo, así que intentaremos hacerlo todo perfecto para ser los elegidos”, culminó Alonso.

La Q2 está programada para la medianoche de este viernes 2 de octubre, hacia la madrugada del sábado 3 de octubre. Se espera que inicien a buscar la pole desde las 12:05, hora de Colombia, con transmisión de Disney+.

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