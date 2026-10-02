¡Un rayo en Japón! David Alonso “voló” en los entrenamientos libres y marcó el mejor tiempo en Moto2

El nuevo piloto de Honda para 2027 en MotoGP, David Alonso, se presentó con creces en Japón. El piloto colombo-español regresó al circuito de Motegi en el país asiático, lugar donde supo brillar en 2024 al consagrarse con el título de Moto3, justamente en ese recinto. Ahora, en la víspera de la carrera de Moto2 del próximo sábado 3 de octubre en la noche, el nacido en Madrid marcó el mejor tiempo de los entrenamientos libres en la categoría intermedia.
Después de conseguir su cuarto podio de la temporada en el Red Bull Ring de Austria el pasado domingo 20 de septiembre, el corredor criollo llegó a Japón con posibilidades reales de pelear por el podio de la temporada. En la noche del jueves 1 de octubre, el número 80 del AsparTeam inició las pruebas con gran ritmo, quedando en el tercer lugar en la primera prueba, David Alonso se coronó con el mejor tiempo en los segundos libres.
Con el conocimiento del circuito que tuvo renovaciones, David pudo sacar su máximo potencial y detuvo el reloj en 1m47s508, superando al líder del campeonato, Manuel “Manugas” González, por 33 milésimas. Lo mejor para el colombiano es que lo consiguió en el último giro, dando un golpe en la mesa y demostrando que peleará por su segunda victoria de la temporada para meterse de lleno en la pelea por un podio en el Mundial.