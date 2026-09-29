El histórico piloto español, Fernando Alonso, renovó por un año más con Aston Martin y seguirá en F1

La escudería británica de Fórmula 1 Aston Martin confirmó al español Fernando Alonso y al canadiense Lance Stroll como sus pilotos para 2027, según anunció este martes en un comunicado.
Ambos, que renovaron sus contratos “a largo plazo”, sin más precisión del equipo, formarán “la dupla de pilotos más experimentada de la Fórmula 1”, se congratuló Aston Martin, que regresó a la parrilla de la F1 en 2021.
Esta apuesta de los dos pilotos demuestra su “inquebrantable confianza en el potencial del equipo”, pese a que el Mundial 2026 está siendo hasta ahora un fiasco.