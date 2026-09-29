El histórico piloto español, Fernando Alonso, renovó por un año más con Aston Martin y seguirá en F1

La escudería británica de Fórmula 1 Aston Martin confirmó al español Fernando Alonso y al canadiense Lance Stroll como sus pilotos para 2027, según anunció este martes en un comunicado. Ambos, que renovaron sus contratos “a largo plazo”, sin más precisión del equipo, formarán “la dupla de pilotos más experimentada de la Fórmula 1”, se congratuló Aston Martin, que regresó a la parrilla de la F1 en 2021. Esta apuesta de los dos pilotos demuestra su “inquebrantable confianza en el potencial del equipo”, pese a que el Mundial 2026 está siendo hasta ahora un fiasco.

Alonso solo ha sumado tres puntos en lo que va de campeonato y Stroll no ha puntuado. En la clasificación de constructores, Aston Martin está clasificado en penúltima posición, por delante únicamente de la debutante Cadillac. A sus 45 años cumplidos a finales de julio, Alonso, campeón del mundo de F1 en 2005 y 2006, firmó con Aston Martin en 2023 y desde entonces ha disputado 85 Grandes Premios, con ocho podios, incluidos dos segundos puestos. También ostenta el récord de Grandes Premios disputados, con 442, un récord, y ha ganado un total de 32 carreras. Stroll, por su parte, afrontará su undécima temporada en Fórmula 1 en 2027, y ha disputado más de 200 Grandes Premios, con tres podios en su palmarés. Salvo accidente, ambos tomarán parte este próximo fin de semana en el Gran Premio de Baréin, deslocalizado en Malasia por la guerra en el Golfo.

A por la 33

Más allá del boom del fútbol español en el siglo XXI y la grata aparición del siete veces campeón de MotoGP, Marc Márquez, el veterano piloto de Fórmula Uno es uno de los ídolos más grandes del deporte ibérico. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Fernando “Nano” Alonso tiene 32 victorias en carreras de la categoría reina del automovilismo. La última vez que triunfó fue hace 13 años, en el Gran Premio de España el 12 de mayo de 2013. Desde entonces, los miles de fanáticos del español anhelan la tan ansiada victoria número 33, la cual se ve complicada con Aston Martin, pero no imposible. El 2027 puede ser, quizá, una de las últimas oportunidades de Alonso para conseguir el anhelado triunfo. Lea también: George Russell domina de principio a fin en Bakú y continúa con el dominio de Mercedes en la F1 2026