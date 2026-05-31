“No pude competir en esta carrera”: David Alonso habló de su bajo desempeño en Italia

David Alonso no tuvo su mejor carrera en el GP de Italia de Moto2 . El piloto colomboespañol finalizó en la casilla número 18 después de haber largado como noveno en la séptima carrera de la temporada en la categoría, incluso, el italiano Celestino Vietti del Speed Up Racing, quien inició un puesto más atrás que Alonso (10°), finalizó en la segunda posición. Las condiciones de la pista eran favorables, sin embargo, es entendible por la cantidad de percances que arrastró en las primeras seis salidas el piloto de Aspar.

Para el número 80 hay algo positivo en medio de todo, y es que su moto, la Kalex de Aspar Team, no mostró problemas eléctricos, ya que por estas fallas tuvo complicaciones tanto en Francia como en Cataluña. En cuanto a su físico, si bien fue exigente el fin de semana con las grandes temperaturas del verano europeo, Alonso pudo aumentar el tiempo en terapia en las últimas dos semanas y de a poco se recupera de su hombro derecho, el cual se lastimó en las semanas previas al GP de Le Mans.

El trago amargo de ser el segundo piloto más lento en las últimas vueltas (solo por detrás de Unai Orradre) podrá pasarlo con la próxima carrera. Lo que viene en Moto2 trae bellos recuerdos a David, pues el viernes 5 de junio inicia su participación el GP de Hungría, circuito que en 2025 pudo ganar, siendo su única victoria hasta el momento en la categoría previa a MotoGP.

“No pude competir en esta carrera. En las dos o tres primeras vueltas me mantuve en el grupo, pero después empecé a notar que no conseguía girar bien. Sentía que la parte trasera de la moto se me iba en las curvas y estaba rodando muy lento. Me iban pasando cada vez más pilotos, vamos a analizar qué es lo que pudo pasar”, dijo Alonso después de la carrera para ESPN.

Al final, la carrera la ganó Manu González, quien se aleja en la cima de Moto2 a 34,5 puntos de su más inmediato perseguidor, Izán Guevara. En la lucha por el podio del Mundial lideran los ibéricos, mientras que Alonso quedó en el sexto lugar a 71,5 puntos del líder.