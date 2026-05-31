¿Puede votar si sigue en la fila a las 4:00 p. m.? Esto aclaró la Registraduría

Colombia vive una jornada decisiva con las elecciones presidenciales de 2026. Desde las 8:00 de la mañana, millones de ciudadanos han acudido a los puestos de votación para elegir al próximo presidente y vicepresidente de la República.
Con el paso de las horas, una de las inquietudes más frecuentes entre los votantes tiene que ver con el cierre de las mesas y la posibilidad de sufragar cuando la jornada está por finalizar.
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La Registraduría Nacional recordó que las mesas de votación estarán habilitadas hasta las 4:00 de la tarde en todo el territorio nacional. A esa hora comienza oficialmente el cierre de las urnas y se da por terminada la recepción de nuevos votantes.