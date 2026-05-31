¿Podían Petro, Benedetti y Char mostrar su voto? Expertos explican límites legales para funcionarios públicos y qué les podría pasar

La jornada electoral de este domingo, por ahora, va dejando una imagen controversial al respecto de lo jurídico y político en Colombia
El presidente Gustavo Petro, el ministro del Interior, Armando Benedetti, y el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, exhibieron públicamente sus tarjetones marcados después de votar, dejando en evidencia cuál era su elección presidencial.
El hecho ocurrió en un contexto particularmente sensible. Apenas tres días antes de las elecciones, el Consejo de Estado había ordenado al presidente Petro abstenerse de difundir propaganda electoral a favor o en contra de partidos o movimientos políticos, al considerar que había incumplido los deberes de neutralidad que cobijan a los servidores públicos.